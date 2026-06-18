Στα πράσινα η Wall Street: Οι εταιρείες μικροτσίπ πυροδότησαν νέο ράλι στον Nasdaq
Στα πράσινα η Wall Street: Οι εταιρείες μικροτσίπ πυροδότησαν νέο ράλι στον Nasdaq
Η προσωρινή συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν και η πτώση του πετρελαίου ενίσχυσαν το επενδυτικό κλίμα στη Wall Street, παρά τις ανησυχίες για αύξηση επιτοκίων από τη Fed - Μεγάλες κερδισμένες οι μετοχές τεχνολογίας και ημιαγωγών, δεύτερη μέρα διόρθωσης για την SpaceX
Η Wall Street κινήθηκε ανοδικά στη συνεδρίαση της Πέμπτης, καθώς η διάθεση για ανάληψη ρίσκου ενισχύθηκε μετά την υπογραφή της προσωρινής ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Με τον τρόπο αυτό οι δείκτες ανέκαμψαν από τις απώλειες της Τετάρτης, που προκλήθηκαν από το απρόσμενα αυστηρό μήνυμα της Fed και τις ενδείξεις για τουλάχιστον μία αύξηση επιτοκίων μέσα στη χρονιά.
Συγκεκριμένα, ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,14% παραμένοντας έτσι κάτω από το ορόσημο των 52.000 μονάδων, στις 51.564. Ο S&P 500 κατέγραψε άνοδο 1,08% στις 7.500 μονάδες και ο Nasdaq έκανε άλμα ύψους 1,91% φτάνοντας τις 26.517 μονάδες.
Σημειωτέον ότι οι αμερικανικές αγορές θα παραμείνουν κλειστές την Παρασκευή λόγω της αργίας Juneteenth, που έχει να κάνει με το τέλος της δουλείας μετά τον αμερικανικό εμφύλιο.
Έτσι, ενόψει της αργίας αλλά και λόγω της λήξης παραγώγων που θεωρείται η μεγαλύτερη στην ιστορία των αμερικανικών αγορών, ο όγκος των συναλλαγών κινήθηκε πάνω από τον μέσο όρο. Σύμφωνα με στοιχεία της Citadel Securities, συμβόλαια συνολικής ονομαστικής αξίας 8,3 τρισ. δολαρίων έληξαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.
Με τις επιδόσεις αυτές και οι τρεις βασικοί δείκτες ολοκλήρωσαν την τετραήμερη εβδομάδα με κέρδη. Ο Dow, που «έσπασε» το φράγμα των 52.000 μονάδων, κέρδισε 0,8%, όσο περίπου και ο S&P 500, ο οποίος συμπλήρωσε έτσι την 11η κερδοφόρα εβδομάδα μέσα στις τελευταίες 12. Ο Nasdaq ήταν ο πιο κερδισμένος με συνολική άνοδο 2%.
Στην αγορά ομολόγων, οι κρατικοί τίτλοι σταθεροποιήθηκαν μετά την αναστάτωση που προκάλεσε χθες η Fed και η αλλαγή των προγνωστικών για στροφή σε νομισματική σύσφιγξη. Η απόδοση του 10ετούς μειώθηκε ελαφρά στο 4,45%, αλλά του 2ετούς διεύρυνε τα κέρδη του στο 4,18%.
Το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και ο τερματισμός του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ αποτέλεσαν τα πρώτα, άμεσα θετικά αποτελέσματα από το περίφημο μνημόνιο κατανόησης ΗΠΑ-Ιράν.
Θυμίζουμε ότι η συμφωνία προβλέπει τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, και εγκαινιάζει μια περίοδο 60 ημερών για διαπραγματεύσεις που θα οδηγήσουν σε τελική συμφωνία. Το Ιράν επαναβεβαιώνει επίσης ότι δεν θα αποκτήσει ούτε θα αναπτύξει πυρηνικά όπλα, ενώ το απόθεμα εμπλουτισμένου υλικού θα διαχειριστεί μέσω μηχανισμού που θα συμφωνηθεί από κοινού κατά τη διάρκεια των συνομιλιών.
Καθοριστικής σημασίας θεωρείται ειδικά η πρόβλεψη για πλήρη επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ χωρίς διόδια ή άλλες χρεώσεις για διάστημα 60 ημερών, που επέτρεψε ήδη στα πρώτα τάνκερ να πλεύσουν στην περιοχή. Εξέλιξη που έφερε νέα αποκλιμάκωση των πετρελαϊκών τιμών.
«Το πετρέλαιο έχει πλέον χάσει περίπου 30% μέσα σε λίγο περισσότερο από τέσσερις εβδομάδες, εξαλείφοντας το μεγαλύτερο μέρος των αυξήσεων που είχαν σημειωθεί μετά την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου», εξήγησε ο Ρας Μουλντ, επενδυτικός διευθυντής της AJ Bell, επισημαίνοντας ότι το Brent πλησιάζει ολοένα και πιο κοντά στα προπολεμικά επίπεδα των 70 δολαρίων.
Πάντως, ορισμένα σημεία της συμφωνίας έχουν προκαλέσει αντιδράσεις ακόμη και στους κόλπους του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, καθώς προβλέπεται η δημιουργία ταμείου ύψους 300 δισ. δολαρίων με χρηματοδότηση από τις ΗΠΑ και χώρες του Κόλπου για την ανοικοδόμηση και οικονομική ανάπτυξη του Ιράν. Επιπλέον, η Ουάσιγκτον δεσμεύεται να άρει σταδιακά κάθε μορφή κυρώσεων στο πλαίσιο της τελικής συμφωνίας.
Ο Ντόναλντ Τραμπ αντέδρασε έντονα στις επικρίσεις μέσω της πλατφόρμας Truth Social. «Αυτοί οι ανόητοι που πιστεύουν ότι δεν ήμουν αρκετά σκληρός με το Ιράν, τη στιγμή που το χρηματιστήριο μόλις κατέγραψε ιστορικό υψηλό και οι τιμές του πετρελαίου καταρρέουν, είναι είτε ζηλόφθονοι, είτε κακοί άνθρωποι, είτε απλώς ανόητοι», έγραψε.
Συγκεκριμένα, ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,14% παραμένοντας έτσι κάτω από το ορόσημο των 52.000 μονάδων, στις 51.564. Ο S&P 500 κατέγραψε άνοδο 1,08% στις 7.500 μονάδες και ο Nasdaq έκανε άλμα ύψους 1,91% φτάνοντας τις 26.517 μονάδες.
Σημειωτέον ότι οι αμερικανικές αγορές θα παραμείνουν κλειστές την Παρασκευή λόγω της αργίας Juneteenth, που έχει να κάνει με το τέλος της δουλείας μετά τον αμερικανικό εμφύλιο.
Έτσι, ενόψει της αργίας αλλά και λόγω της λήξης παραγώγων που θεωρείται η μεγαλύτερη στην ιστορία των αμερικανικών αγορών, ο όγκος των συναλλαγών κινήθηκε πάνω από τον μέσο όρο. Σύμφωνα με στοιχεία της Citadel Securities, συμβόλαια συνολικής ονομαστικής αξίας 8,3 τρισ. δολαρίων έληξαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.
Με τις επιδόσεις αυτές και οι τρεις βασικοί δείκτες ολοκλήρωσαν την τετραήμερη εβδομάδα με κέρδη. Ο Dow, που «έσπασε» το φράγμα των 52.000 μονάδων, κέρδισε 0,8%, όσο περίπου και ο S&P 500, ο οποίος συμπλήρωσε έτσι την 11η κερδοφόρα εβδομάδα μέσα στις τελευταίες 12. Ο Nasdaq ήταν ο πιο κερδισμένος με συνολική άνοδο 2%.
Στην αγορά ομολόγων, οι κρατικοί τίτλοι σταθεροποιήθηκαν μετά την αναστάτωση που προκάλεσε χθες η Fed και η αλλαγή των προγνωστικών για στροφή σε νομισματική σύσφιγξη. Η απόδοση του 10ετούς μειώθηκε ελαφρά στο 4,45%, αλλά του 2ετούς διεύρυνε τα κέρδη του στο 4,18%.
Το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και ο τερματισμός του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ αποτέλεσαν τα πρώτα, άμεσα θετικά αποτελέσματα από το περίφημο μνημόνιο κατανόησης ΗΠΑ-Ιράν.
Θυμίζουμε ότι η συμφωνία προβλέπει τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, και εγκαινιάζει μια περίοδο 60 ημερών για διαπραγματεύσεις που θα οδηγήσουν σε τελική συμφωνία. Το Ιράν επαναβεβαιώνει επίσης ότι δεν θα αποκτήσει ούτε θα αναπτύξει πυρηνικά όπλα, ενώ το απόθεμα εμπλουτισμένου υλικού θα διαχειριστεί μέσω μηχανισμού που θα συμφωνηθεί από κοινού κατά τη διάρκεια των συνομιλιών.
Καθοριστικής σημασίας θεωρείται ειδικά η πρόβλεψη για πλήρη επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ χωρίς διόδια ή άλλες χρεώσεις για διάστημα 60 ημερών, που επέτρεψε ήδη στα πρώτα τάνκερ να πλεύσουν στην περιοχή. Εξέλιξη που έφερε νέα αποκλιμάκωση των πετρελαϊκών τιμών.
«Το πετρέλαιο έχει πλέον χάσει περίπου 30% μέσα σε λίγο περισσότερο από τέσσερις εβδομάδες, εξαλείφοντας το μεγαλύτερο μέρος των αυξήσεων που είχαν σημειωθεί μετά την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου», εξήγησε ο Ρας Μουλντ, επενδυτικός διευθυντής της AJ Bell, επισημαίνοντας ότι το Brent πλησιάζει ολοένα και πιο κοντά στα προπολεμικά επίπεδα των 70 δολαρίων.
Πάντως, ορισμένα σημεία της συμφωνίας έχουν προκαλέσει αντιδράσεις ακόμη και στους κόλπους του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, καθώς προβλέπεται η δημιουργία ταμείου ύψους 300 δισ. δολαρίων με χρηματοδότηση από τις ΗΠΑ και χώρες του Κόλπου για την ανοικοδόμηση και οικονομική ανάπτυξη του Ιράν. Επιπλέον, η Ουάσιγκτον δεσμεύεται να άρει σταδιακά κάθε μορφή κυρώσεων στο πλαίσιο της τελικής συμφωνίας.
Ο Ντόναλντ Τραμπ αντέδρασε έντονα στις επικρίσεις μέσω της πλατφόρμας Truth Social. «Αυτοί οι ανόητοι που πιστεύουν ότι δεν ήμουν αρκετά σκληρός με το Ιράν, τη στιγμή που το χρηματιστήριο μόλις κατέγραψε ιστορικό υψηλό και οι τιμές του πετρελαίου καταρρέουν, είναι είτε ζηλόφθονοι, είτε κακοί άνθρωποι, είτε απλώς ανόητοι», έγραψε.
Παράλληλα, διέψευσε ότι η συμφωνία προβλέπει αμερικανική χρηματοδότηση ύψους 300 δισ. δολαρίων προς την Τεχεράνη.
Σε δηλώσεις του νωρίτερα και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να δώσουν «ούτε σεντ» στο Ιράν.
Παρά τη γεωπολιτική αισιοδοξία, οι επενδυτές συνέχισαν να αξιολογούν τις αποφάσεις της Fed, που έφερε αλλαγή δεδομένων και πιθανή στροφή σε νομισματική σύσφιγξη.
Η FOMC διατήρησε ομόφωνα αμετάβλητο το βασικό επιτόκιο στο εύρος 3,50%-3,75%, όπως αναμενόταν. Ωστόσο, το νέο διάγραμμα προβλέψεων, το περίφημο dot plot αποκάλυψε σαφή μετατόπιση προς αυστηρότερη νομισματική πολιτική.
Η Fed προβλέπει πλέον επιτόκιο 3,8% στο τέλος του 2026, έναντι 3,4% στις προβλέψεις του Μαρτίου. Εννέα από τα 18 μέλη της επιτροπής υποστήριξαν ότι βλέπουν τουλάχιστον μία αύξηση επιτοκίων φέτος, πέντε μέλη δήλωσαν ότι βλέπουν δύο αυξήσεις φέτος, ενώ μόνο ένα μέλος εξακολουθεί να προβλέπει μείωση.
Με βάση το dot plot, τα προγνωστικά στις αγορές χρήματος αναθεωρήθηκαν δίδοντας τη πιθανότητα αύξησης επιτοκίων τον Σεπτέμβριο να διαμορφώνεται πλέον κοντά στο 50%, ενώ για τον Οκτώβριο προσεγγίζει πλέον το 80%!
Η συνεδρίαση αποτέλεσε την πρώτη υπό την προεδρία του Κέβιν Γουόρς, ο οποίος ανακοίνωσε σειρά επιτροπών επανεξέτασης βασικών λειτουργιών της Fed, συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνιακής στρατηγικής, του ισολογισμού, της αξιοποίησης οικονομικών δεδομένων, της παραγωγικότητας στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και του πλαισίου για τον πληθωρισμό.
Σε επίπεδο μετοχών, η Intel κατέγραψε ισχυρή άνοδο άνω του 10% μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι η Apple συμφώνησε να συνεργαστεί με την εταιρεία για τον σχεδιασμό και την παραγωγή ημιαγωγών στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Η είδηση έφερε ευρύτερα κέρδη στον κλάδο των ημιαγωγών και εταιρείες όπως η Nvidia, η Micron Technology καιη Broadcom οδηγώντας τον δείκτη Philadelphia Semiconductor Index κατά πάνω από 7%, σε νέα ιστορικά υψηλά!
Άνοδο σημείωσαν επίσης οι Marvell και Micron, αλλά και η Alphabet και Amazon, ενώ η Apple ενισχύθηκε μετά τις δηλώσεις του διευθύνοντος συμβούλου Τιμ Κουκ στη Wall Street Journal ότι η εταιρεία ενδέχεται να αυξήσει τις τιμές ορισμένων προϊόντων λόγω της ανόδου του κόστους μνημών και αποθηκευτικών συστημάτων.
Αντίθετα, η Accenture υποχώρησε περίπου 18% αφού μείωσε τις προβλέψεις για την ετήσια αύξηση εσόδων και δαπάνησε περισσότερα από 4 δισ. δολάρια σε εξαγορές εταιρειών κυβερνοασφάλειας. H εξέλιξη αυτή άσκησε ισχυρές πιέσεις στις εταιρείες παροχής τεχνολογικών υπηρεσιών με την IBM να υποχωρεί πάνω από 4%.
Ισχυρές απώλειες σημείωσε και η Kroger, καθώς τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή υπολείπονταν των προβλέψεων των αναλυτών, ενώ η διοίκηση αναφέρθηκε στις πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές.
Δεύτερη σερί καθοδική συνεδρίαση και για τη SpaceX, καθώς κάποιοι επενδυτές προχώρησαν σε ρευστοποιήσεις μετά το εντυπωσιακό τριήμερο ράλι της μετοχής μετά την IPO. Μάλιστα, έγινε γνωστό ότι η εταιρεία προετοιμάζει παρουσιάσεις προς επενδυτές ήδη από την ερχόμενη εβδομάδα με στόχο να προχωρήσει σε έκδοση ομολόγων ύψους τουλάχιστον 20 δισ. δολαρίων.
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Σε δηλώσεις του νωρίτερα και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να δώσουν «ούτε σεντ» στο Ιράν.
Παρά τη γεωπολιτική αισιοδοξία, οι επενδυτές συνέχισαν να αξιολογούν τις αποφάσεις της Fed, που έφερε αλλαγή δεδομένων και πιθανή στροφή σε νομισματική σύσφιγξη.
Η FOMC διατήρησε ομόφωνα αμετάβλητο το βασικό επιτόκιο στο εύρος 3,50%-3,75%, όπως αναμενόταν. Ωστόσο, το νέο διάγραμμα προβλέψεων, το περίφημο dot plot αποκάλυψε σαφή μετατόπιση προς αυστηρότερη νομισματική πολιτική.
Η Fed προβλέπει πλέον επιτόκιο 3,8% στο τέλος του 2026, έναντι 3,4% στις προβλέψεις του Μαρτίου. Εννέα από τα 18 μέλη της επιτροπής υποστήριξαν ότι βλέπουν τουλάχιστον μία αύξηση επιτοκίων φέτος, πέντε μέλη δήλωσαν ότι βλέπουν δύο αυξήσεις φέτος, ενώ μόνο ένα μέλος εξακολουθεί να προβλέπει μείωση.
Με βάση το dot plot, τα προγνωστικά στις αγορές χρήματος αναθεωρήθηκαν δίδοντας τη πιθανότητα αύξησης επιτοκίων τον Σεπτέμβριο να διαμορφώνεται πλέον κοντά στο 50%, ενώ για τον Οκτώβριο προσεγγίζει πλέον το 80%!
Η συνεδρίαση αποτέλεσε την πρώτη υπό την προεδρία του Κέβιν Γουόρς, ο οποίος ανακοίνωσε σειρά επιτροπών επανεξέτασης βασικών λειτουργιών της Fed, συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνιακής στρατηγικής, του ισολογισμού, της αξιοποίησης οικονομικών δεδομένων, της παραγωγικότητας στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και του πλαισίου για τον πληθωρισμό.
Σε επίπεδο μετοχών, η Intel κατέγραψε ισχυρή άνοδο άνω του 10% μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι η Apple συμφώνησε να συνεργαστεί με την εταιρεία για τον σχεδιασμό και την παραγωγή ημιαγωγών στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Η είδηση έφερε ευρύτερα κέρδη στον κλάδο των ημιαγωγών και εταιρείες όπως η Nvidia, η Micron Technology καιη Broadcom οδηγώντας τον δείκτη Philadelphia Semiconductor Index κατά πάνω από 7%, σε νέα ιστορικά υψηλά!
Άνοδο σημείωσαν επίσης οι Marvell και Micron, αλλά και η Alphabet και Amazon, ενώ η Apple ενισχύθηκε μετά τις δηλώσεις του διευθύνοντος συμβούλου Τιμ Κουκ στη Wall Street Journal ότι η εταιρεία ενδέχεται να αυξήσει τις τιμές ορισμένων προϊόντων λόγω της ανόδου του κόστους μνημών και αποθηκευτικών συστημάτων.
Αντίθετα, η Accenture υποχώρησε περίπου 18% αφού μείωσε τις προβλέψεις για την ετήσια αύξηση εσόδων και δαπάνησε περισσότερα από 4 δισ. δολάρια σε εξαγορές εταιρειών κυβερνοασφάλειας. H εξέλιξη αυτή άσκησε ισχυρές πιέσεις στις εταιρείες παροχής τεχνολογικών υπηρεσιών με την IBM να υποχωρεί πάνω από 4%.
Ισχυρές απώλειες σημείωσε και η Kroger, καθώς τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή υπολείπονταν των προβλέψεων των αναλυτών, ενώ η διοίκηση αναφέρθηκε στις πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές.
Δεύτερη σερί καθοδική συνεδρίαση και για τη SpaceX, καθώς κάποιοι επενδυτές προχώρησαν σε ρευστοποιήσεις μετά το εντυπωσιακό τριήμερο ράλι της μετοχής μετά την IPO. Μάλιστα, έγινε γνωστό ότι η εταιρεία προετοιμάζει παρουσιάσεις προς επενδυτές ήδη από την ερχόμενη εβδομάδα με στόχο να προχωρήσει σε έκδοση ομολόγων ύψους τουλάχιστον 20 δισ. δολαρίων.
Διαβάστε περισσότερα οικονομικά νέα στο Newmoney.gr
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