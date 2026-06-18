Στα πράσινα η Wall Street: Οι εταιρείες μικροτσίπ πυροδότησαν νέο ράλι στον Nasdaq

Η προσωρινή συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν και η πτώση του πετρελαίου ενίσχυσαν το επενδυτικό κλίμα στη Wall Street, παρά τις ανησυχίες για αύξηση επιτοκίων από τη Fed - Μεγάλες κερδισμένες οι μετοχές τεχνολογίας και ημιαγωγών, δεύτερη μέρα διόρθωσης για την SpaceX