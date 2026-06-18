«Τους παρακαλούσα να μη με σκοτώσουν, με απειλούσαν με πιστόλι και πριόνι», λέει ο 25χρονος που έπεσε θύμα ληστείας στη Θεσσαλονίκη
«Τους παρακαλούσα να μη με σκοτώσουν, με απειλούσαν με πιστόλι και πριόνι», λέει ο 25χρονος που έπεσε θύμα ληστείας στη Θεσσαλονίκη
Οι κατηγορούμενοι κατάφεραν να του αποσπάσουν τον κωδικό από την εφαρμογή της τράπεζας και μετέφεραν σε δικό τους λογαριασμό περίπου 20.000 ευρώ
«Με είχαν δεμένο τρεις ώρες σε εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο και με απειλούσαν με όπλο και πριόνι», λέει ο 25χρονος που έπεσε θύμα ληστείας στη Θεσσαλονίκη από δύο αδέλφια, 20 και 16 ετών, τα οποία μαζί με συνεργούς τους κατάφεραν να του αποσπάσουν 20.000 ευρώ.
Σύμφωνα με όσα αναφέρει το θύμα, όλα έγιναν τα ξημερώματα της Τετάρτης, όταν δέχθηκε να πάει μια φιλική βόλτα με το αυτοκίνητο μαζί με τον 20χρονο –με τον οποίο διατηρεί ερωτικό δεσμό η αδελφή του– και τους άλλους τέσσερις κατηγορούμενους.
«Δεν ήξερα τι θα συνέβαινε και ότι είχαν οργανώσει κάτι τέτοιο όλοι μαζί. Στο αμάξι ήμουν εγώ και οι πέντε κατηγορούμενοι. Με πήγαν στο εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο, με έδεσαν και με απειλούσαν με γεμάτο πιστόλι και ένα πριόνι», λέει και προσθέτει πως «τους παρακαλούσα να μη με σκοτώσουν».
Λίγη ώρα αργότερα, οι κατηγορούμενοι κατάφεραν να του αποσπάσουν τον κωδικό από την εφαρμογή της τράπεζας και έτσι μετέφεραν σε δικό τους λογαριασμό περίπου 20.000 ευρώ.
«Μετά από πολλή πίεση τους έδωσα τον κωδικό της εφαρμογής και έκαναν τη συναλλαγή. Αφού πήραν τα χρήματα και με γύρισαν σπίτι, με απείλησαν να μην το μάθει κανείς και να μην καταγγείλω όσα έγιναν στην αστυνομία. Είπαν ότι ακόμα κι αν μπουν φυλακή, όταν βγουν θα με σκοτώσουν», προσθέτει.
Στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη δύο 16χρονοι κι ένας 18χρονος.
Τα δύο αδέλφια συνελήφθησαν έπειτα από αναζητήσεις αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωραιοκάστρου, με τη συνδρομή του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας.
Κατά τις έρευνες στα σπίτια τους κατασχέθηκαν ένα πιστόλι, ένα αεροβόλο τύπου airsoft, τέσσερα τυφέκια τύπου airsoft και τέσσερα μαχαίρια.
Προανακριτικά, αρνήθηκαν τις βασικές κατηγορίες που τους αποδίδονται.
Σύμφωνα με όσα αναφέρει το θύμα, όλα έγιναν τα ξημερώματα της Τετάρτης, όταν δέχθηκε να πάει μια φιλική βόλτα με το αυτοκίνητο μαζί με τον 20χρονο –με τον οποίο διατηρεί ερωτικό δεσμό η αδελφή του– και τους άλλους τέσσερις κατηγορούμενους.
«Δεν ήξερα τι θα συνέβαινε και ότι είχαν οργανώσει κάτι τέτοιο όλοι μαζί. Στο αμάξι ήμουν εγώ και οι πέντε κατηγορούμενοι. Με πήγαν στο εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο, με έδεσαν και με απειλούσαν με γεμάτο πιστόλι και ένα πριόνι», λέει και προσθέτει πως «τους παρακαλούσα να μη με σκοτώσουν».
Λίγη ώρα αργότερα, οι κατηγορούμενοι κατάφεραν να του αποσπάσουν τον κωδικό από την εφαρμογή της τράπεζας και έτσι μετέφεραν σε δικό τους λογαριασμό περίπου 20.000 ευρώ.
«Μετά από πολλή πίεση τους έδωσα τον κωδικό της εφαρμογής και έκαναν τη συναλλαγή. Αφού πήραν τα χρήματα και με γύρισαν σπίτι, με απείλησαν να μην το μάθει κανείς και να μην καταγγείλω όσα έγιναν στην αστυνομία. Είπαν ότι ακόμα κι αν μπουν φυλακή, όταν βγουν θα με σκοτώσουν», προσθέτει.
Κακουργηματικές διώξειςΣε βάρος των δύο αδελφών, 20 και 16 ετών, η εισαγγελέας άσκησε κακουργηματικές διώξεις και παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στον ανακριτή. Τα δύο αδέλφια διώκονται για ληστεία από κοινού, απόπειρα εκβίασης, καθώς επίσης για παραβάσεις του νόμου περί όπλων (διακεκριμένη – κατά περίπτωση).
Στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη δύο 16χρονοι κι ένας 18χρονος.
Τα δύο αδέλφια συνελήφθησαν έπειτα από αναζητήσεις αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωραιοκάστρου, με τη συνδρομή του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας.
Κατά τις έρευνες στα σπίτια τους κατασχέθηκαν ένα πιστόλι, ένα αεροβόλο τύπου airsoft, τέσσερα τυφέκια τύπου airsoft και τέσσερα μαχαίρια.
Προανακριτικά, αρνήθηκαν τις βασικές κατηγορίες που τους αποδίδονται.
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