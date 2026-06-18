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Συναγερμός για την εξαφάνιση 14χρονου στη Λάρισα
Συναγερμός για την εξαφάνιση 14χρονου στη Λάρισα
Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε σήμερα και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο
Συναγερμός σήμανε στις αρχές για την εξαφάνιση του 14χρονου Σαμίρ Ελ Χαντάτ από τη Λάρισα.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού», στις 17/06/2026, πρωινές ώρες, εξαφανίστηκε ο Σαμίρ (ον.) Ελ Χαντάτ (επ.), 14 ετών, αιγυπτιακής καταγωγής, από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Λάρισα. Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε σήμερα, 18/06/2026 και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.
Ο Σαμίρ (ον.) Ελ Χαντάτ (επ.), έχει ύψος 1.65μ, είναι αδύνατος, έχει καστανά μάτια και καστανά μαλλιά. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε τζιν παντελονι, μπεζ t-shirt και μαύρα παπούτσια.
Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού», στις 17/06/2026, πρωινές ώρες, εξαφανίστηκε ο Σαμίρ (ον.) Ελ Χαντάτ (επ.), 14 ετών, αιγυπτιακής καταγωγής, από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Λάρισα. Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε σήμερα, 18/06/2026 και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.
Ο Σαμίρ (ον.) Ελ Χαντάτ (επ.), έχει ύψος 1.65μ, είναι αδύνατος, έχει καστανά μάτια και καστανά μαλλιά. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε τζιν παντελονι, μπεζ t-shirt και μαύρα παπούτσια.
Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.
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