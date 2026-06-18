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Μηχανάκι συγκρούστηκε με ποδήλατο στα Ιωάννινα, στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση ο 19χρονος οδηγός
Μηχανάκι συγκρούστηκε με ποδήλατο στα Ιωάννινα, στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση ο 19χρονος οδηγός
Η 44χρονη ποδηλάτισσα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα
Τροχαίο ατύχημα με την εμπλοκή ενός δικύκλου και ενός ποδηλάτου σημειώθηκε λίγο πριν τις 15:00 το μεσημέρι της Πέμπτης στα Ιωάννινα, στην περιοχή του Μώλου, επί της οδού Διονυσίου Φιλοσόφου.
Το ατύχημα σημειώθηκε όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο νεαρός οδηγός της μηχανής, ηλικίας περίπου 19 ετών, φέρεται να ακούμπησε με το όχημά του το ποδήλατο που οδηγούσε μια 44χρονη. Στη συνέχεια, ο οδηγός του δικύκλου εξετράπη της πορείας του και έπεσε πάνω σε σταθμευμένο όχημα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.
Στο σημείο έσπευσε αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και αναχώρησε για το νοσοκομείο με τη συνοδεία αστυνομικής δύναμης, προκειμένου να διασφαλιστεί η ταχύτερη δυνατή μεταφορά του.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η 44χρονη ποδηλάτισσα μεταφέρθηκε τελικά στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους, χωρίς ευτυχώς να φέρει σοβαρό τραυματισμό.
Τα ακριβή αίτια του τροχαίου ατυχήματος διερευνώνται από το αρμόδιο Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων.
Το ατύχημα σημειώθηκε όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο νεαρός οδηγός της μηχανής, ηλικίας περίπου 19 ετών, φέρεται να ακούμπησε με το όχημά του το ποδήλατο που οδηγούσε μια 44χρονη. Στη συνέχεια, ο οδηγός του δικύκλου εξετράπη της πορείας του και έπεσε πάνω σε σταθμευμένο όχημα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.
Στο σημείο έσπευσε αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και αναχώρησε για το νοσοκομείο με τη συνοδεία αστυνομικής δύναμης, προκειμένου να διασφαλιστεί η ταχύτερη δυνατή μεταφορά του.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η 44χρονη ποδηλάτισσα μεταφέρθηκε τελικά στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους, χωρίς ευτυχώς να φέρει σοβαρό τραυματισμό.
Τα ακριβή αίτια του τροχαίου ατυχήματος διερευνώνται από το αρμόδιο Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων.
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