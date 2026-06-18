Μηχανάκι συγκρούστηκε με ποδήλατο στα Ιωάννινα, στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση ο 19χρονος οδηγός
ΕΛΛΑΔΑ
Ιωάννινα Τροχαίο ΕΚΑΒ

Μηχανάκι συγκρούστηκε με ποδήλατο στα Ιωάννινα, στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση ο 19χρονος οδηγός

Η 44χρονη ποδηλάτισσα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα

Μηχανάκι συγκρούστηκε με ποδήλατο στα Ιωάννινα, στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση ο 19χρονος οδηγός
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Τροχαίο ατύχημα με την εμπλοκή ενός δικύκλου και ενός ποδηλάτου σημειώθηκε λίγο πριν τις 15:00 το μεσημέρι της Πέμπτης στα Ιωάννινα, στην περιοχή του Μώλου, επί της οδού Διονυσίου Φιλοσόφου.

Το ατύχημα σημειώθηκε όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο νεαρός οδηγός της μηχανής, ηλικίας περίπου 19 ετών, φέρεται να ακούμπησε με το όχημά του το ποδήλατο που οδηγούσε μια 44χρονη. Στη συνέχεια, ο οδηγός του δικύκλου εξετράπη της πορείας του και έπεσε πάνω σε σταθμευμένο όχημα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Μηχανάκι συγκρούστηκε με ποδήλατο στα Ιωάννινα, στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση ο 19χρονος οδηγός


Στο σημείο έσπευσε αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και αναχώρησε για το νοσοκομείο με τη συνοδεία αστυνομικής δύναμης, προκειμένου να διασφαλιστεί η ταχύτερη δυνατή μεταφορά του.

Μηχανάκι συγκρούστηκε με ποδήλατο στα Ιωάννινα, στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση ο 19χρονος οδηγός


Σύμφωνα με πληροφορίες, η 44χρονη ποδηλάτισσα μεταφέρθηκε τελικά στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους, χωρίς ευτυχώς να φέρει σοβαρό τραυματισμό.

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Τα ακριβή αίτια του τροχαίου ατυχήματος διερευνώνται από το αρμόδιο Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων.
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