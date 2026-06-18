Αντιδρούν οι κάτοικοι του Ηρακλείου στη δημιουργία δομής μεταναστών, έκλεισαν ξανά την εθνική οδό, φωτογραφίες
Αντιδρούν οι κάτοικοι του Ηρακλείου στη δημιουργία δομής μεταναστών, έκλεισαν ξανά την εθνική οδό, φωτογραφίες
Πολίτες που λένε «όχι» στη δημιουργία της κλειστής δομής συγκεντρώθηκαν έξω από τις πρώην αποθήκες Σκουλούδη ενώ έχουν προχωρήσει εκ νέου στο κλείσιμο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου – Μοιρών
Σε νέα κινητοποίηση προχώρησαν κάτοικοι στους Αθανάτους του Δήμου Ηρακλείου και των κοντινών περιοχών, για τη δημιουργία δομής μεταναστών στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη, όπως ενημέρωσε σήμερα ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, τον Περιφερειάρχη Κρήτης, Σταύρο Αρναουτάκη και τον Δήμαρχο Ηρακλείου, Αλέξη Καλοκαιρινό.
Σύμφωνα με το creta24.gr, πολίτες που λένε «όχι» στη χωροθέτηση της δομής στο συγκεκριμένο ακίνητο, συγκεντρώθηκαν έξω από τις πρώην αποθήκες Σκουλούδη που σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείου, από τον Ιούλιο θα λειτουργήσει ως κλειστή προσωρινή δομή μεταναστών, ενώ έχουν προχωρήσει στο κλείσιμο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου – Μοιρών, όπως έκαναν και χθες, με αποτέλεσμα για ακόμη μια ημέρα να έχουν δημιουργηθεί ουρές χιλιομέτρων στο σημείο.
Επί τόπου βρίσκεται και η αστυνομία.
Δείτε φωτογραφίες
Υπενθυμίζεται πως μετά την επικοινωνία του Θάνου Πλεύρη με Σταύρο Αρναουτάκη και Αλέξη Καλοκαιρινό, ο Δήμος Ηρακλείου εξέδωσε ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία, το θέμα της δημιουργίας δομής μεταναστών στους Αθανάτους θα συζητηθεί στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Δευτέρας 22 Ιουνίου, ενώ επισημαίνει χαρακτηριστικά πως «ο Δήμαρχος Ηρακλείου ζήτησε από τον Υπουργό πριν από την οριστικοποίηση της απόφασης να λάβει υπόψη του τα ζητήματα, κυρίως περιβαλλοντικά και πολιτικής προστασίας, που θέτουν οι κάτοικοι της περιοχή».
Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση:
«Τον δήμαρχο Ηρακλείου, Αλέξη Καλοκαιρινό, ενημέρωσε πριν από λίγο ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, για την απόφασή του να δημιουργηθεί κλειστός και ελεγχόμενος χώρος ολιγοήμερης παραμονής μεταναστών/προσφύγων στο 10ο χιλιόμετρο της ΕΟ Ηρακλείου - Μοιρών, στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη. Ο δήμαρχος Ηρακλείου ζήτησε από τον Υπουργό πριν από την οριστικοποίηση της απόφασης να λάβει υπόψη του τα ζητήματα, κυρίως περιβαλλοντικά και πολιτικής προστασίας, που θέτουν οι κάτοικοι της περιοχής.
Με πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής το θέμα θα έρθει προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο που έχει συγκληθεί για τη Δευτέρα 22/6, στη βάση του Ψηφίσματος που έχει ήδη εκδοθεί (23/3/2026). Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις εξαγγελίες του Υπουργού Μετανάστευσης, θα πρόκειται για μια Ελεγχόμενη Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας/Κράτησης όπως η αντίστοιχη στην Αγιά Χανίων, για την καταγραφή και μεταφορά των νεοαφιχθέντων μεταναστών στις δομές της ηπειρωτικής Ελλάδας εντός 2-3 ημερών».
Σύμφωνα με το creta24.gr, πολίτες που λένε «όχι» στη χωροθέτηση της δομής στο συγκεκριμένο ακίνητο, συγκεντρώθηκαν έξω από τις πρώην αποθήκες Σκουλούδη που σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείου, από τον Ιούλιο θα λειτουργήσει ως κλειστή προσωρινή δομή μεταναστών, ενώ έχουν προχωρήσει στο κλείσιμο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου – Μοιρών, όπως έκαναν και χθες, με αποτέλεσμα για ακόμη μια ημέρα να έχουν δημιουργηθεί ουρές χιλιομέτρων στο σημείο.
Επί τόπου βρίσκεται και η αστυνομία.
Δείτε φωτογραφίες
Υπενθυμίζεται πως μετά την επικοινωνία του Θάνου Πλεύρη με Σταύρο Αρναουτάκη και Αλέξη Καλοκαιρινό, ο Δήμος Ηρακλείου εξέδωσε ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία, το θέμα της δημιουργίας δομής μεταναστών στους Αθανάτους θα συζητηθεί στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Δευτέρας 22 Ιουνίου, ενώ επισημαίνει χαρακτηριστικά πως «ο Δήμαρχος Ηρακλείου ζήτησε από τον Υπουργό πριν από την οριστικοποίηση της απόφασης να λάβει υπόψη του τα ζητήματα, κυρίως περιβαλλοντικά και πολιτικής προστασίας, που θέτουν οι κάτοικοι της περιοχή».
Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση:
«Τον δήμαρχο Ηρακλείου, Αλέξη Καλοκαιρινό, ενημέρωσε πριν από λίγο ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, για την απόφασή του να δημιουργηθεί κλειστός και ελεγχόμενος χώρος ολιγοήμερης παραμονής μεταναστών/προσφύγων στο 10ο χιλιόμετρο της ΕΟ Ηρακλείου - Μοιρών, στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη. Ο δήμαρχος Ηρακλείου ζήτησε από τον Υπουργό πριν από την οριστικοποίηση της απόφασης να λάβει υπόψη του τα ζητήματα, κυρίως περιβαλλοντικά και πολιτικής προστασίας, που θέτουν οι κάτοικοι της περιοχής.
Με πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής το θέμα θα έρθει προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο που έχει συγκληθεί για τη Δευτέρα 22/6, στη βάση του Ψηφίσματος που έχει ήδη εκδοθεί (23/3/2026). Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις εξαγγελίες του Υπουργού Μετανάστευσης, θα πρόκειται για μια Ελεγχόμενη Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας/Κράτησης όπως η αντίστοιχη στην Αγιά Χανίων, για την καταγραφή και μεταφορά των νεοαφιχθέντων μεταναστών στις δομές της ηπειρωτικής Ελλάδας εντός 2-3 ημερών».
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