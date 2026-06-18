Αντιδρούν οι κάτοικοι του Ηρακλείου στη δημιουργία δομής μεταναστών, έκλεισαν ξανά την εθνική οδό, φωτογραφίες

Πολίτες που λένε «όχι» στη δημιουργία της κλειστής δομής συγκεντρώθηκαν έξω από τις πρώην αποθήκες Σκουλούδη ενώ έχουν προχωρήσει εκ νέου στο κλείσιμο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου – Μοιρών