Πάνω από 20 ημέρες νεκρή η 83χρονη μέσα στο σπίτι της στη Νικήτη Χαλκιδικής, δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας
Πάνω από 20 ημέρες νεκρή η 83χρονη μέσα στο σπίτι της στη Νικήτη Χαλκιδικής, δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας
Η 83χρονη ήταν υπήκοος Γερμανίας και έμενε μόνιμα στη Νικήτη - Την εντόπισε η κόρη της όταν πήγε επίσκεψη στο σπίτι
Μια τραγική υπόθεση αποκαλύφθηκε στη Νικήτη Χαλκιδικής, όπου μια 83χρονη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της το μεσημέρι της Πέμπτης, με τις πρώτες εκτιμήσεις να δείχνουν ότι ο θάνατός της επήλθε αρκετές ημέρες πριν από τον εντοπισμό της.
Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι Αρχές, δεν προκύπτουν ενδείξεις που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια. Η ηλικιωμένη βρέθηκε νεκρή λίγο μετά τις 14:00 από την κόρη της, η οποία ειδοποίησε άμεσα την Αστυνομία.
Στο σημείο μετέβη ιατροδικαστής, ο οποίος κατά την αρχική αυτοψία δεν διαπίστωσε εμφανή ίχνη εγκληματικής ενέργειας. Οι πρώτες εκτιμήσεις από τη νεκροψία προσδιορίζουν τον χρόνο θανάτου της γυναίκας περίπου 20 έως 30 ημέρες πριν από την ανεύρεσή της.
Η σορός της μεταφέρθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, όπου θα πραγματοποιηθεί η προβλεπόμενη νεκροψία – νεκροτομή, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της.
Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι Αρχές, δεν προκύπτουν ενδείξεις που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια. Η ηλικιωμένη βρέθηκε νεκρή λίγο μετά τις 14:00 από την κόρη της, η οποία ειδοποίησε άμεσα την Αστυνομία.
Στο σημείο μετέβη ιατροδικαστής, ο οποίος κατά την αρχική αυτοψία δεν διαπίστωσε εμφανή ίχνη εγκληματικής ενέργειας. Οι πρώτες εκτιμήσεις από τη νεκροψία προσδιορίζουν τον χρόνο θανάτου της γυναίκας περίπου 20 έως 30 ημέρες πριν από την ανεύρεσή της.
Η σορός της μεταφέρθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, όπου θα πραγματοποιηθεί η προβλεπόμενη νεκροψία – νεκροτομή, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της.
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