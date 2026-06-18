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Ο Τραμπ αναμένει πλήρη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, ακόμη και στον Λίβανο
Ο Τραμπ αναμένει πλήρη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, ακόμη και στον Λίβανο
Δεσμευόμαστε στην ειρήνη, τους ενθαρρύνουμε όλους να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους, τονίζει σε ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι οι ΗΠΑ αναμένουν «πλήρη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα», μεταξύ τους και αυτό του Λιβάνου.
«Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι προσηλωμένες στην ειρήνη και ενθαρρύνουμε όλους στη Μέση Ανατολή να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους ώστε να επιτρέψουν στις διαπραγματεύσεις μας να εξελιχθούν ομαλά», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social, την επομένη της υπογραφής του μνημονίου συνεννόησης μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου.
«Αναμένουμε πλήρη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένων του Λιβάνου, της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ», υπογράμμισε.
Σε προηγούμενη ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως η συμφωνία με το Ιράν, την οποία οι αντίπαλοί του θεωρούν υπερβολικά ευνοϊκή για την Τεχεράνη, είναι μια «νίκη» για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
«Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι προσηλωμένες στην ειρήνη και ενθαρρύνουμε όλους στη Μέση Ανατολή να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους ώστε να επιτρέψουν στις διαπραγματεύσεις μας να εξελιχθούν ομαλά», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social, την επομένη της υπογραφής του μνημονίου συνεννόησης μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου.
«Αναμένουμε πλήρη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένων του Λιβάνου, της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ», υπογράμμισε.
Σε προηγούμενη ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως η συμφωνία με το Ιράν, την οποία οι αντίπαλοί του θεωρούν υπερβολικά ευνοϊκή για την Τεχεράνη, είναι μια «νίκη» για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
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