Δύο εμπρηστικές επιθέσεις στον Κολωνό - Οπαδικά κίνητρα «βλέπουν» οι Αρχές
Δύο εμπρηστικές επιθέσεις στον Κολωνό - Οπαδικά κίνητρα «βλέπουν» οι Αρχές
Από τις εκρήξεις προκλήθηκαν υλικές ζημιές χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί
Δύο εμπρηστικές επιθέσεις, με πιθανό οπαδικό υπόβαθρο, σημειώθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου στην περιοχή του Κολωνού, προκαλώντας υλικές ζημιές χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.
Η πρώτη επίθεση καταγράφηκε στην οδό Καλλονής 3, όπου άγνωστοι τοποθέτησαν γκαζάκια έξω από πολυκατοικία. Από την έκρηξη προκλήθηκε ήπιες ζημιές στην είσοδο του κτιρίου, ενώ στο σημείο εντοπίστηκαν δύο γκαζάκια που εξερράγησαν και ένα ακόμη άθικτο.
Λίγη ώρα αργότερα, δεύτερο περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Αλικαρνασσού 1, επίσης στον Κολωνό. Εκεί, γκαζάκια τοποθετήθηκαν σε αποθήκη, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές στη τζαμαρία, αλλά και σε οικία που βρίσκεται στον πρώτο όροφο του κτιρίου. Στο σημείο βρέθηκαν συνολικά τρία γκαζάκια.
Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για την ταυτοποίηση των δραστών και εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα, με βασικό αυτό των οπαδικών διαφορών.
*Φωτογραφία αρχείου
