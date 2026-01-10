Φρίκη στη Θεσσαλονίκη: 24χρονος κατηγορείται ότι άρπαξε 13χρονη, τη βίαζε και της έδινε ναρκωτικά

Μετά τη δήλωση εξαφάνισης της ανήλικης, συγκροτήθηκε ειδική ομάδα για τον εντοπισμό της, η οποία την βρήκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης συνοδευόμενη από τον αλλοδαπό άνδρα