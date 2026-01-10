Διπλή δολοφονία Φοινικούντα: Ξανά ενώπιον της ανακρίτριας οι δύο 22χρονοι

Τρεις μήνες μετά το έγκλημα, οι δύο προφυλακισμένοι οδηγούνται εκ νέου στην ανακρίτρια Καλαμάτας για να ενημερωθούν για νέα στοιχεία και να δώσουν συμπληρωματικές εξηγήσεις





Οι δύο νεαροί ήταν οι πρώτοι από τους συνολικά πέντε, μέχρι στιγμής, συλληφθέντες για τη δολοφονία το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου 2025, στο κάμπινγκ «Άμμος». Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται να ενημερωθούν για νέες κατηγορίες που τους αποδίδονται και να κληθούν να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες.



Ο «κρίσιμος» ρόλος του 22χρονου Χ.Τ.



Αρχικά είχε ισχυριστεί ότι ήταν συνεργός στη διπλή δολοφονία, αποδίδοντας στον εαυτό του τον ρόλο του ηθικού αυτουργού, επικαλούμενος σεξουαλική παρενόχληση από τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ. Παράλληλα, είχε αναλάβει την ευθύνη για την απόπειρα ανθρωποκτονίας τον Σεπτέμβριο του 2025 έξω από την επιχείρηση «Στάδιον», επίσης ιδιοκτησίας του θύματος.



Ανατροπή στους ισχυρισμούς του Ο Χ.Τ. είχε κατονομάσει τον φίλο του, τον 22χρονο ελληνοβρετανό Ι.Μ., ως φυσικό αυτουργό της διπλής δολοφονίας, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος δεν εισήλθε στο κάμπινγκ και ότι διέφυγε κολυμπώντας μέχρι την Καλαμάτα.







Ο 22χρονος έξω από τα ΚΤΕΛ Καλαμάτας μετά το φονικό



Κλείσιμο Κρίσιμα αναπάντητα ερωτήματα και «σκοτεινά» σημεία Η συμπληρωματική απολογία του 22χρονου θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς επιχειρείται να αποσαφηνιστούν βασικά ερωτήματα:

– ποιο όπλο χρησιμοποιήθηκε και που βρίσκεται

– ποιο ήταν το «έμπειρο χέρι» που εκτέλεσε εν ψυχρώ τα δύο θύματα με πέντε σφαίρες

– πού βρίσκεται το λευκό σκούτερ

Eξελίξεις καταγράφονται στην πολύκροτη υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα , τρεις μήνες μετά το έγκλημα που συγκλόνισε το πανελλήνιο, και παρά το γεγονός ότι μέχρι σήμερα έχουν ήδη κριθεί προσωρινά κρατούμενοι πέντε κατηγορούμενοι. Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης ανακριτικής διαδικασίας, εκ νέου την πόρτα του γραφείου της Α’ Ανακρίτριας Καλαμάτας αναμένεται να περάσουν σήμερα στις 10:30 το πρωί, οι δύο 22χρονοι που βρίσκονται προφυλακισμένοι στις φυλακές Ναυπλίου από τις 20 Οκτωβρίου.Οι δύο νεαροί ήταν οι πρώτοι από τους συνολικά πέντε, μέχρι στιγμής, συλληφθέντες για τη δολοφονία το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου 2025, στο κάμπινγκ «Άμμος». Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται να ενημερωθούν για νέες κατηγορίες που τους αποδίδονται και να κληθούν να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες. Ο πρώτος από τους δύο είναι ο 22χρονος Χ.Τ., ο οποίος είχε παρουσιαστεί αυτοβούλως στις Αρχές στις 14 Οκτωβρίου. Ο ίδιος είχε δηλώσει ότι ήταν συνοδηγός στο επίμαχο λευκό σκούτερ, έχοντας θήκη κιθάρας στον ώμο.Αρχικά είχε ισχυριστεί ότι ήταν συνεργός στη διπλή δολοφονία, αποδίδοντας στον εαυτό του τον ρόλο του ηθικού αυτουργού, επικαλούμενος σεξουαλική παρενόχληση από τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ. Παράλληλα, είχε αναλάβει την ευθύνη για την απόπειρα ανθρωποκτονίας τον Σεπτέμβριο του 2025 έξω από την επιχείρηση «Στάδιον», επίσης ιδιοκτησίας του θύματος.Ο Χ.Τ. είχε κατονομάσει τον φίλο του, τον 22χρονο ελληνοβρετανό Ι.Μ., ως φυσικό αυτουργό της διπλής δολοφονίας, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος δεν εισήλθε στο κάμπινγκ και ότι διέφυγε κολυμπώντας μέχρι την Καλαμάτα.Ωστόσο, από τη δίμηνη έρευνα της ανακρίτριας και την αξιοποίηση στοιχείων από την έρευνα της αστυνομίας, φαίνεται να προκύπτει ότι ο ίδιος ο Χ.Τ. ήταν εκείνος που εισήλθε στη σκηνή του εγκλήματος το μοιραίο βράδυ της 5ης Οκτωβρίου. Όσον αφορά τη διαφυγή του, η έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι μεταφέρθηκε με αυτοκίνητο, μέχρι τα ΚΤΕΛ της Καλαμάτας την επόμενη μέρα, από τον ανιψιό του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, ο οποίος επίσης βρίσκεται προσωρινά κρατούμενος από τα μέσα Δεκεμβρίου.Η συμπληρωματική απολογία του 22χρονου θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς επιχειρείται να αποσαφηνιστούν βασικά ερωτήματα:– ποιο όπλο χρησιμοποιήθηκε και που βρίσκεται– ποιο ήταν το «έμπειρο χέρι» που εκτέλεσε εν ψυχρώ τα δύο θύματα με πέντε σφαίρες– πού βρίσκεται το λευκό σκούτερ

– και πού κατέληξε η θήκη της κιθάρας, που μέχρι σήμερα δεν έχουν εντοπιστεί



Σημειώνεται ότι ο Χ.Τ. εκπροσωπείται πλέον από τον δικηγόρο Νικόλαο Αλετρά, έχοντας αντικαταστήσει τον αρχικό του συνήγορο κ. Λυκούδη



Ο δεύτερος κατηγορούμενος, ο 22χρονος ελληνοβρετανός Ι.Μ., είχε από την πρώτη στιγμή αρνηθεί την κατηγορία του φυσικού αυτουργού, καταδεικνύοντας τον φίλο του Χ.Τ. ως το πρόσωπο που εισήλθε στο κάμπινγκ το μοιραίο βράδυ.



Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά τις τελευταίες εξελίξεις, η ανακρίτρια φέρεται πλέον να του αποδίδει ρόλο συνεργού, όπως και ο ίδιος είχε υποστηρίξει εξαρχής.



Οι δύο 22χρονοι μεταφέρθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης στα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μεσσηνίας, έπειτα από τη μεταγωγή τους από τις φυλακές Ναυπλίου.



Πηγή: ertnews