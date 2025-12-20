Προφυλακιστέος ο 30χρονος για συνέργεια στη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα

Ο 30χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται από την ανακρίτρια, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση και ότι δεν γνώριζε τα δύο θύματα - Ε ίναι ο πέμπτος που έχει προφυλακιστεί