Συγκέντρωση στρατιωτικών στο Σύνταγμα κατά της ψήφισης του νομοσχεδίου του ΥΠΕΘΑ, δείτε βίντεο

Συγκέντρωση κατά της ψήφισης του πολυνομοσχεδίου τουπραγματοποίησαν απόψε στο Σύνταγμα οι ένστολοι.Μετά από κάλεσμα της ΠΟΜΕΝΣ, πλήθος στρατιωτικών κατέκλυσαν το κέντρο της Αθήνας, κλιμακώνοντας τον αγώνα τους ενάντια στις διατάξεις που ανατρέπουν την επαγγελματική τους πορεία.Στο πλευρό των στρατιωτικών βρέθηκαν και πολιτικά πρόσωπα. Το «παρών» στη συγκέντρωση έδωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ,, καθώς και στελέχη του, όπως ο, δηλώνοντας τη συμπαράστασή τους στα αιτήματα των Ενόπλων Δυνάμεων.Κεντρικό σημείο της διαμαρτυρίας είναι όπως τονίστηκε από τους διαδηλωτές η «βίαιη ανατροπή της υπηρεσιακής εξέλιξης χιλιάδων στελεχών χωρίς μεταβατικό στάδιο». Όπως ​τ​όνισε σε σχετική εκδήλωση που έγινε την Τετάρτη σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας ο συνταγματολόγος Νίκος Αλιβιζάτος ​ο​ι ​διατάξεις του νομοσχεδίου είναι αντισυνταγματικές, καθώς πλήττουν την αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του πολίτη προς το κράτος και την εύλογη προσδοκία για το μέλλον τους.Σε ανακοίνωση που εξέδωσε προ ημερών η ΠΟΜΕΝΣ επισημαίνει ότι «το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Άμυνας στη σημερινή του μορφή, επιτίθεται ευθέως στη βαθμολογική σταδιοδρομία των εν ενεργεία στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων. Με ρυθμίσεις που ανατρέπουν θεμελιωμένα δικαιώματα και ακυρώνουν χρόνια προσφοράς, επιχειρείται η υποβάθμιση της υπηρεσιακής μας πορείας χωρίς διάλογο με τους θεσμικούς εκπροσώπους των εν ενεργεία στρατιωτικών. Ως ΠΟΜΕΝΣ δεν μπορούμε να αποδεχτούμε τετελεσμένα» σημειώνουν και προσθέτουν:«Η βαθμολογική εξέλιξη των εν ενεργεία στρατιωτικών δεν είναι προνόμιο ούτε χάρη - είναι δικαίωμα και δεν παραχωρείται χωρίς θεσμική ανάδειξη και σοβαρή διεκδίκηση, ακόμα και αν η δικαστική οδός δείχνει μονόδρομος... Απέναντι σε ρυθμίσεις που μέχρι σήμερα γεννούν αδικία και διατάραξη της επαγγελματικής προοπτικής, η Ομοσπονδία μας αναλαμβάνοντας την πρώτη θεσμική πρωτοβουλία της νέας χρονιάς πριν την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου, παίρνει ξεκάθαρα θέση».