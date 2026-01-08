Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας
Η κυκλοφορία των οχημάτων είχε διακοπεί λόγω της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας κατά του σχεδίου νόμου του Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας, όπου νωρίτερα είχε διακοπεί, λόγω συγκέντρωσης διαμαρτυρίας που πραγματοποίησαν μπροστά από την Βουλή εν ενεργεία και απόστρατοι υπαξιωματικοί και αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων.

Νωρίτερα η ΕΛΑΣ είχε θέσει σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Σύνταγμα, λόγω της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας κατά του σχεδίου νόμου του Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με τίτλο «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή», που συζητείται στην Ολομέλεια της Βουλής.

Λόγω της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας είχε διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Αμαλίας.
