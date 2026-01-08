Δένδιας: Δεν θα υπάρξουν μειώσεις σε κανένα εφάπαξ παρά μόνο αυξήσεις

Ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας επανέλαβε ότι κατά τη διάρκεια της υπουργίας του, έχουν δοθεί 350 εκατομμύρια ευρώ σε αυξήσεις για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων - Στηρίζουμε τον δίκαιο αγώνα των στρατιωτικών, τα αιτήματά τους είναι όλα δίκαια, ανέφερε ο Κουτσούμπας