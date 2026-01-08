Δένδιας: Δεν θα υπάρξουν μειώσεις σε κανένα εφάπαξ παρά μόνο αυξήσεις
Δένδιας: Δεν θα υπάρξουν μειώσεις σε κανένα εφάπαξ παρά μόνο αυξήσεις
Ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας επανέλαβε ότι κατά τη διάρκεια της υπουργίας του, έχουν δοθεί 350 εκατομμύρια ευρώ σε αυξήσεις για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων - Στηρίζουμε τον δίκαιο αγώνα των στρατιωτικών, τα αιτήματά τους είναι όλα δίκαια, ανέφερε ο Κουτσούμπας
Να μην δημιουργούνται εντυπώσεις για το μισθολογικό και συνταξιοδοτικό των στρατιωτικών, "ενόψει μάλιστα και της μικρής σχετικά συγκέντρωσης, ορισμένων εκατοντάδων στη σημερινή διαμαρτυρία", ζήτησε ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας, σε παρέμβασή του πριν από λίγο στην ολομέλεια.
Ο υπουργός αναφέρθηκε στο επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών και είπε ότι συμμετέχει στις τακτικές αποδοχές, όπως και το επίδομα θέσης ευθύνης και το επίδομα διοίκησης. "Ελέχθη ότι το επίδομα δεν συμμετέχει. Όμως το επίδομα συμμετέχει στις τακτικές αποδοχές. Δεν είναι ωραίο να προσπαθούμε να δημιουργήσουμε εντυπώσεις μήπως και σηκώσουμε λίγο μεγαλύτερη ανακατοσούρα", είπε και επανέλαβε ότι "δεν πρόκειται να υπάρξουν μειώσεις σε κανένα εφάπαξ, αλλά θα υπάρξουν μόνο αυξήσεις στα εφάπαξ".
Ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας επανέλαβε ότι κατά τη διάρκεια της υπουργίας του, έχουν δοθεί 350 εκατομμύρια ευρώ σε αυξήσεις για τα στελέχη των ΕΔ και, απευθυνόμενος στην αντιπολίτευση, σημείωσε με νόημα: "Εξομοιώνετε ορισμένους υπαξιωματικούς με το σύνολο των Ενόπλων Δυνάμεων. Δεν είναι έτσι. Σας ακούνε, ξέρετε και οι αξιωματικοί και οι ΕΠΟΠ...".
Κουτσούμπας: Στηρίζουμε τον δίκαιο αγώνα των στρατιωτικών, τα αιτήματά τους είναι όλα δίκαια
«Στηρίζουμε τον δίκαιο αγώνα των στρατιωτικών όλων των βαθμίδων, τα αιτήματά τους είναι όλα δίκαια. Σε αυτόν τον αγώνα δύναμή τους είναι ο ενωμένος εργαζόμενος λαός που βρίσκεται μαζί τους σε αυτόν τον μεγαλειώδη αγώνα. Τα σχέδια της κυβέρνησης δε θα περάσουν» δήλωσε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα ενάντια στο πολυνομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις.
Δείτε βίντεο
Ο υπουργός αναφέρθηκε στο επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών και είπε ότι συμμετέχει στις τακτικές αποδοχές, όπως και το επίδομα θέσης ευθύνης και το επίδομα διοίκησης. "Ελέχθη ότι το επίδομα δεν συμμετέχει. Όμως το επίδομα συμμετέχει στις τακτικές αποδοχές. Δεν είναι ωραίο να προσπαθούμε να δημιουργήσουμε εντυπώσεις μήπως και σηκώσουμε λίγο μεγαλύτερη ανακατοσούρα", είπε και επανέλαβε ότι "δεν πρόκειται να υπάρξουν μειώσεις σε κανένα εφάπαξ, αλλά θα υπάρξουν μόνο αυξήσεις στα εφάπαξ".
Ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας επανέλαβε ότι κατά τη διάρκεια της υπουργίας του, έχουν δοθεί 350 εκατομμύρια ευρώ σε αυξήσεις για τα στελέχη των ΕΔ και, απευθυνόμενος στην αντιπολίτευση, σημείωσε με νόημα: "Εξομοιώνετε ορισμένους υπαξιωματικούς με το σύνολο των Ενόπλων Δυνάμεων. Δεν είναι έτσι. Σας ακούνε, ξέρετε και οι αξιωματικοί και οι ΕΠΟΠ...".
Κουτσούμπας: Στηρίζουμε τον δίκαιο αγώνα των στρατιωτικών, τα αιτήματά τους είναι όλα δίκαια
«Στηρίζουμε τον δίκαιο αγώνα των στρατιωτικών όλων των βαθμίδων, τα αιτήματά τους είναι όλα δίκαια. Σε αυτόν τον αγώνα δύναμή τους είναι ο ενωμένος εργαζόμενος λαός που βρίσκεται μαζί τους σε αυτόν τον μεγαλειώδη αγώνα. Τα σχέδια της κυβέρνησης δε θα περάσουν» δήλωσε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα ενάντια στο πολυνομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις.
Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα