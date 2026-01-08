«Το παιδί μου δεχόταν εκφοβισμό, βρήκα βίντεο στο τάμπλετ του», λέει η μητέρα του 15χρονου που αυτοκτόνησε στη Χαλκίδα
«Το παιδί μου δεχόταν εκφοβισμό, βρήκα βίντεο στο τάμπλετ του», λέει η μητέρα του 15χρονου που αυτοκτόνησε στη Χαλκίδα

Η μητέρα του 15χρονου αποκάλυψε ότι, εξετάζοντας το τάμπλετ του παιδιού, βρήκε απειλητικά μηνύματα, αλλά και βίντεο που φέρονται να καταγράφουν περιστατικά βίας σε βάρος του

«Το παιδί μου δεχόταν εκφοβισμό, βρήκα βίντεο στο τάμπλετ του», λέει η μητέρα του 15χρονου που αυτοκτόνησε στη Χαλκίδα
Σοβαρές καταγγελίες για συνεχή εκφοβισμό από συνομηλίκους φέρνει στο φως η μητέρα του 15χρονου αγοριού που έβαλε τέλος στη ζωή του τη Δευτέρα, πέφτοντας από την Υψηλή Γέφυρα της Χαλκίδας. Όπως υποστηρίζει, το παιδί της βίωνε επί μακρόν bullying στο σχολικό του περιβάλλον.

«Το παιδί μου δεχόταν εκφοβισμό και απειλές, τον έλεγαν χοντρό, τον έδερναν. Βρήκα βίντεο στο τάμπλετ του», ανέφερε χαρακτηριστικά η μητέρα του ανήλικου. «Ήταν εθισμένος στα video games, τελευταία έβλεπε ταινίες και διάβαζε άρθρα γύρω από την σκοτεινή μαγεία. Το φάγανε», πρόσθεσε μιλώντας στο Star.

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα ο 15χρονος έφυγε από το σπίτι με το πατίνι του, έχοντας μαζί το κινητό του τηλέφωνο. Λίγες ώρες αργότερα εντοπίστηκε νεκρός στην περιοχή της Υψηλής Γέφυρας στη Χαλκίδα, στην Εύβοια. Σύμφωνα με όσα αναφέρει η μητέρα του, το παιδί αντιμετώπιζε προβλήματα εθισμού στα βιντεοπαιχνίδια, ενώ δεχόταν συστηματικά επιθέσεις και παρενοχλήσεις από συμμαθητές του.

Όπως αποκάλυψε η ίδια, την ημέρα που εξαφανίστηκε, ο ανήλικος της είπε: «μαμά πάω να πω κάλαντα και εξαφανίστηκε». Αρχικά, όταν εντοπίστηκε η σορός, οι Αρχές εκτίμησαν ότι επρόκειτο για ασυνόδευτο ανήλικο ή αγνοούμενο από την Αθήνα. Ωστόσο, μετά από περαιτέρω έρευνα διαπιστώθηκε ότι δεν ίσχυε καμία από τις δύο εκδοχές. Οι γονείς του άρχισαν να τον αναζητούν την επόμενη ημέρα, για να βρεθούν τελικά αντιμέτωποι με την τραγική πραγματικότητα.


Τι εντοπίστηκε στο τάμπλετ του παιδιού

Η μητέρα του 15χρονου αποκάλυψε ότι, εξετάζοντας το τάμπλετ του παιδιού, βρήκε απειλητικά μηνύματα, αλλά και βίντεο που φέρονται να καταγράφουν περιστατικά βίας σε βάρος του.

Σε ένα από τα βίντεο, σύμφωνα με την ίδια, ο ανήλικος φαίνεται αρχικά να προσπαθεί να προστατευτεί, ενώ στη συνέχεια δύο άλλα ανήλικα άτομα τον ακινητοποιούν με κεφαλοκλείδωμα, τον ρίχνουν στο έδαφος και τον κλωτσούν.

Το τάμπλετ παραδόθηκε στις Αρχές προκειμένου να εξεταστεί και να διερευνηθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης. Από την πλευρά του, ο πατέρας του 15χρονου ανέφερε ότι λίγες ώρες πριν από την αυτοκτονία του παιδιού του υπήρξε μια ύποπτη διαδικτυακή συνομιλία στα αγγλικά.

«Όταν τον πλησίαζα, κρυβόταν. Τον είχα ρωτήσει και έλεγε ότι παίζει ένα παιχνίδια με ξένα παιδιά», τόνισε ο πατέρας του ανήλικου.
