Λύγισε ο Στρατής Λιαρέλλης στον επικήδειο για τον Παπαδάκη: Για μένα ήταν αδελφός, Γιωργάρα στο καλό

Συγκινητικός ήταν ο αποχαιρετισμός του Στρατή Λιαρέλλη στον Γιώργο Παπαδάκη, στον επικήδειο που εκφώνησε, στο τελευταίο αντίο στον δημοσιογράφο στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας.Με εμφανή τη συγκίνησή του, ο κ. Λιαρέλλης αναφέρθηκε στο ήθος του Γιώργου Παπαδάκη, στην παρακαταθήκη που αφήνει πίσω του, αλλά και στο πάθος που είχε στην οικογένειά του.Όταν, δε, έφτασε η ώρα να ολοκληρώσει τον αποχαιρετισμό του, ο Στρατής Λιαρέλλης λύγισε από συγκίνηση λέγοντας: «Γιώργο, κάθε ημέρα ο κόσμος άκουγε επί 10ετίες μια ζεστή καλημέρα από σένα, σήμερα όλοι λέμε καλό παράδεισο. Για μένα ήταν αδελφός στάθηκα τυχερός που με τίμησε με τη φιλία του, βίωσα καταστάσεις που δεν μπορούν να περιγραφούν, ξέρω από πρώτο χέρι το ήθος, τις αξίες και τον χαρακτήρα του. Γιωργάρα στο καλό!».Ο Στρατής Λιαρέλλης στον επικήδειό του έκανε λόγο για «έναν τεράστιο άνθρωπο και έναν ανιδιοτελή χαρακτήρα» προσθέτοντας ότι «δεν βρισκόμαστε για να αποχαιρετήσουμε απλά έναν δημοσιογράφο έναν φίλο έναν αδερφό, έναν πατέρα και έναν σύζυγο. Ο Γιώργος ήταν ο ορισμός του αυθεντικού ανθρώπου, δίκαιος, ευθύς, αληθινός, καθαρός, έντιμος και κυρίως ανθρώπινος.Μοναδικό κριτήριο σε όλη του τη ζωή ήταν να υπερασπιστεί την αλήθεια με κάθε κόστος, να είναι δίπλα στους αδύναμους και τους αδικημένους. Δεν υπολόγισε τίποτα, αρκεί να εκτελούσε το καθήκον, δεν φοβόταν τίποτα.Με απλά λόγια και πράξεις ουσιαστικές, η παρουσία του ενέπνευσε διαχρονικά σεβασμό και αγάπη σε όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες.Ήταν άνθρωπος που δεν δίστασε να θίξει κακώς κείμενα, που δεν φοβήθηκε να ανοίξει θέματα ταμπού για την κοινωνία, όταν κανείς δεν φανταζόταν ότι μπορούσε να τα ανοίξει.Ήταν τίμιος, καλοσυνάτος, στήριγμα προς όλους, ένα τηλέφωνο, ένα νεύμα, ένα κλείσιμο του ματιού αρκούσε για να είναι παρών.Έχουν ειπωθεί πολλά για τις δημοσιογραφικές του αξίες, για την προσφορά του στην κοινωνία και κυρίως γι αυτό που στον ίδιο άρεσε, ότι είναι ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας.Αυτό που είναι γεγονός είναι ότι ο Γιώργος δημιούργησε μια σχολή σκέψης, ένα πρότυπο προσωπικής συμπεριφοράς που αποτελεί οδηγό για ολόκληρες γενιές. Σε έναν χώρο δηθενιάς, ψέματος και κίβδηλων συμπεριφορών, ο Γιώργος ήταν μια όαση, πιθανότατα μια μοναχική όαση.

Η παρακαταθήκη του Γιώργου παραμένει αδιαβάθμητη. Αφενός γιατί δεκάδες, για να μην πω εκατοντάδες, συνεργάτες που λειτουργούν ακόμα στην τηλεόραση, αλλά κυρίως γιατί μεγαλούργησε στην τηλεόραση, χωρίς να αλλάξει, παραμένοντας πάντα ο Παπαδάκης. Το μυστικό της επιτυχίας ήταν η ειλικρίνεια και η αυθεντικότητα. Ο Γιώργος ήταν ο ίδιος στο γυαλί, έξω από το γυαλί, στο σπίτι του, στο ούζο με τους φίλους του. Αυτό ήταν το μυστικό της επιτυχίας του που πολλοί δεν μπόρεσαν να καταλάβουν, η αγάπη για όλα αυτά που έκανε και τα έκανε αγόγγυστα.



Φυσικά ήταν κολώνα του, για να μην πω το πάθος του για την οικογένεια του την αγαπημένη του Τίνα, τον Κωνσταντή τον Φοίβο τον Ιάσωνα τα εγγόνια του.



Όποιος μιλούσε έστω για ένα λεπτό με τον Γιώργο για την οικογένειά του, καταλάβαινε τι σήμαινε γι αυτόν.



Η απώλεια του είναι ένα δυσαναπλήρωτο κενό για το δεύτερο σπίτι του, τον ΑΝΤ1, με τον οποίο συνεργάστηκε για 37 χρόνια, όταν ο Μίνωας Κυριακού αποφάσισε να ανοίξει το ραδιόφωνο του ΑΝΤ1.



Είναι βέβαιο ότι τώρα εκεί ψηλά θα συζητούν οι δύο τους, όπως πάντα με ένταση, με καβγά, με χιούμορ και θα βρουν κάποιον να του κάνουν πλάκα. Θα γελούν.



Για όλους εμάς τους συναδέλφους, δεν θα ξεχαστεί ποτέ ο Γιώργος. Οι τεχνικοί μου ζήτησαν να δηλώσω κάτι που ισχύει για όλους τους υπάλληλους του ΑΝΤ1 που λένε καλά λόγια, γιατί ο Γιώργος τους αντιμετώπιζε όλους ισότιμα.



Ο Θοδωρής Κυριακού, με τον οποίο συμπορεύτηκε για 30 χρόνια, τα στελέχη του ΑΝΤ1 και όλοι μας υποκλινόμαστε με σεβασμό και αγάπη στον Γιώργο.



Γιώργο, κάθε ημέρα ο κόσμος άκουγε επί 10ετίες μια ζεστή καλημέρα από σένα, σήμερα όλοι λέμε καλό παράδεισο!



Για μένα ήταν αδελφός, στάθηκα τυχερός που με τίμησε με τη φιλία του, βίωσα καταστάσεις που δεν μπορούν να περιγραφούν, ξέρω από πρώτο χέρι το ήθος, τις αξίες και τον χαρακτήρα του.



Γιωργάρα στο καλό!