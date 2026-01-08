Διοικητής Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας: Δεν υπήρξαν παρεμβολές στο FIR Αθηνών, οι πομποί προκάλεσαν το μπλακ άουτ

Ξέρουμε πολύ καλά τι έγινε, εκείνο που δεν ξέρουμε ακόμη είναι το πώς έγινε, ανέφερε ο Μιχάλης Μπλέτσας και πρόσθεσε: Σ ε καμία περίπτωση δεν υπήρξε πρόβλημα ασφάλειας