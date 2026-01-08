Διοικητής Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας: Δεν υπήρξαν παρεμβολές στο FIR Αθηνών, οι πομποί προκάλεσαν το μπλακ άουτ
Διοικητής Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας: Δεν υπήρξαν παρεμβολές στο FIR Αθηνών, οι πομποί προκάλεσαν το μπλακ άουτ
Ξέρουμε πολύ καλά τι έγινε, εκείνο που δεν ξέρουμε ακόμη είναι το πώς έγινε, ανέφερε ο Μιχάλης Μπλέτσας και πρόσθεσε: Σε καμία περίπτωση δεν υπήρξε πρόβλημα ασφάλειας
Το μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών δεν σχετίζεται με παρεμβολές ή κακόβουλη ενέργεια τρίτων, τόνισε ο διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας και ερευνητής του MIT Media Lab, Μιχάλης Μπλέτσας, αποδίδοντας το πρόβλημα σε εκτεταμένη αστοχία τηλεπικοινωνιακού συστήματος.
«Ξέρουμε πολύ καλά τι έγινε. Εκείνο που δεν ξέρουμε ακόμη είναι το πώς έγινε», ανέφερε στο ΕΡΤnews. «Δεν υπήρξε καμία παρεμβολή. Παράλληλα, ότι η διερεύνηση των αιτιών βρίσκεται σε εξέλιξη ώστε να διαπιστωθεί πώς μπορεί να αποφευχθεί ανάλογο περιστατικό στο μέλλον.
Το πρόβλημα που καθήλωσε τα αεροπλάνα την περασμένη Κυριακή οφειλόταν στους τηλεχειρισμούς πομπών των κέντρων εκπομπής, που χρησιμοποιούνται για τη φωνητική επικοινωνία εδάφους–αέρος. «Σε μεγάλο ποσοστό, πολλοί πομποί έμειναν ανοιχτοί, κάποιοι χωρίς ήχο και κάποιοι εκπέμποντας βόμβο ή ευρυζωνικό θόρυβο», εξήγησε.
Σύμφωνα με τον διοικητή της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, αυτό είχε ως αποτέλεσμα την κατάληψη των συχνοτήτων, προκαλώντας «άρνηση υπηρεσίας». «Όταν πολλοί πομποί εκπέμπουν συνεχώς στην ίδια συχνότητα, αυτή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί», σημείωσε, εξηγώντας ότι δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει το εφεδρικό σύστημα, όταν το φάσμα είναι κατειλημμένο. «Παράλληλο φάσμα, δυστυχώς, δεν υπάρχει».
Αναφορικά με το εάν υπήρξε κίνδυνος για την ασφάλεια των πτήσεων απάντησε αρνητικά: «Τέθηκε θέμα μεγάλης ταλαιπωρίας των επιβατών, με ακυρώσεις πτήσεων, αλλά σε καμία περίπτωση δεν υπήρξε πρόβλημα ασφάλειας», δήλωσε, απορρίπτοντας δημοσιεύματα περί «τυφλών πτήσεων» ως ανυπόστατα.
Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dfiz1tr70e2p)
Ξεκάθαρος υπήρξε ο κ. Μπλέτσας στο ζήτημα των εξωτερικών παρεμβολών, επισημαίνοντας ότι δεν υπήρξαν. «Πρέπει να είμαστε κατηγορηματικοί: οι ίδιοι οι πομποί του συστήματος κατέλαβαν το φάσμα. Δεν υπήρχαν εξωτερικές παρεμβολές», τόνισε. Αναφορικά με σενάρια δολιοφθοράς ή ξένης εμπλοκής, ξεκαθάρισε ότι «από ό,τι φαίνεται, δεν πρόκειται για αποτέλεσμα κακόβουλης ενέργειας». Όπως είπε, τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά, αλλά «τα σενάρια όσο περνούν οι μέρες μειώνονται». Παράλληλα, έκανε λόγο ότι ενδέχεται το πρόβλημα να οφείλεται σε ανθρώπινο τεχνικό λάθος.
Μιλώντας για τις έρευνες που γίνονται τόνισε ότι τα μέλη της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας μαζεύουν περισσότερα στοιχεία. Αναφορικά γιατί συγκλήθηκε νέα επιτροπή και όχι ο ΕΟΔΑΣΑΜΜ, εξήγησε ότι αυτό έγινε για λόγους ταχύτητας και πληρότητας, καθώς εμπλέκονται πολλοί αρμόδιοι φορείς.
Ο κ. Μπλέτσας επισήμανε ακόμη ότι τέτοια περιστατικά δεν είναι ελληνική ιδιαιτερότητα, καθώς αντίστοιχες αστοχίες έχουν οδηγήσει στο παρελθόν σε κλείσιμο και μεγαλύτερων FIR διεθνώς. «Όλα τα συστήματα κάποια στιγμή αποτυγχάνουν. Το ζητούμενο είναι οι βλάβες να μην έχουν μεγάλες επιπτώσεις και τα συστήματα να έχουν ανθεκτικότητα», είπε.
Ακόμη και τα σύγχρονα συστήματα, όπως σημείωσε, έχουν τρόπους αποτυχίας, ιδιαίτερα όσο αυξάνεται η πολυπλοκότητά τους. «Το να μην έχουμε ποτέ βλάβες είναι αδύνατο», κατέληξε.
«Ξέρουμε πολύ καλά τι έγινε. Εκείνο που δεν ξέρουμε ακόμη είναι το πώς έγινε», ανέφερε στο ΕΡΤnews. «Δεν υπήρξε καμία παρεμβολή. Παράλληλα, ότι η διερεύνηση των αιτιών βρίσκεται σε εξέλιξη ώστε να διαπιστωθεί πώς μπορεί να αποφευχθεί ανάλογο περιστατικό στο μέλλον.
Το πρόβλημα που καθήλωσε τα αεροπλάνα την περασμένη Κυριακή οφειλόταν στους τηλεχειρισμούς πομπών των κέντρων εκπομπής, που χρησιμοποιούνται για τη φωνητική επικοινωνία εδάφους–αέρος. «Σε μεγάλο ποσοστό, πολλοί πομποί έμειναν ανοιχτοί, κάποιοι χωρίς ήχο και κάποιοι εκπέμποντας βόμβο ή ευρυζωνικό θόρυβο», εξήγησε.
Σύμφωνα με τον διοικητή της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, αυτό είχε ως αποτέλεσμα την κατάληψη των συχνοτήτων, προκαλώντας «άρνηση υπηρεσίας». «Όταν πολλοί πομποί εκπέμπουν συνεχώς στην ίδια συχνότητα, αυτή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί», σημείωσε, εξηγώντας ότι δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει το εφεδρικό σύστημα, όταν το φάσμα είναι κατειλημμένο. «Παράλληλο φάσμα, δυστυχώς, δεν υπάρχει».
Αναφορικά με το εάν υπήρξε κίνδυνος για την ασφάλεια των πτήσεων απάντησε αρνητικά: «Τέθηκε θέμα μεγάλης ταλαιπωρίας των επιβατών, με ακυρώσεις πτήσεων, αλλά σε καμία περίπτωση δεν υπήρξε πρόβλημα ασφάλειας», δήλωσε, απορρίπτοντας δημοσιεύματα περί «τυφλών πτήσεων» ως ανυπόστατα.
Όχι παρεμβολές, όχι δολιοφθορά
Ξεκάθαρος υπήρξε ο κ. Μπλέτσας στο ζήτημα των εξωτερικών παρεμβολών, επισημαίνοντας ότι δεν υπήρξαν. «Πρέπει να είμαστε κατηγορηματικοί: οι ίδιοι οι πομποί του συστήματος κατέλαβαν το φάσμα. Δεν υπήρχαν εξωτερικές παρεμβολές», τόνισε. Αναφορικά με σενάρια δολιοφθοράς ή ξένης εμπλοκής, ξεκαθάρισε ότι «από ό,τι φαίνεται, δεν πρόκειται για αποτέλεσμα κακόβουλης ενέργειας». Όπως είπε, τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά, αλλά «τα σενάρια όσο περνούν οι μέρες μειώνονται». Παράλληλα, έκανε λόγο ότι ενδέχεται το πρόβλημα να οφείλεται σε ανθρώπινο τεχνικό λάθος.
Μιλώντας για τις έρευνες που γίνονται τόνισε ότι τα μέλη της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας μαζεύουν περισσότερα στοιχεία. Αναφορικά γιατί συγκλήθηκε νέα επιτροπή και όχι ο ΕΟΔΑΣΑΜΜ, εξήγησε ότι αυτό έγινε για λόγους ταχύτητας και πληρότητας, καθώς εμπλέκονται πολλοί αρμόδιοι φορείς.
Ο κ. Μπλέτσας επισήμανε ακόμη ότι τέτοια περιστατικά δεν είναι ελληνική ιδιαιτερότητα, καθώς αντίστοιχες αστοχίες έχουν οδηγήσει στο παρελθόν σε κλείσιμο και μεγαλύτερων FIR διεθνώς. «Όλα τα συστήματα κάποια στιγμή αποτυγχάνουν. Το ζητούμενο είναι οι βλάβες να μην έχουν μεγάλες επιπτώσεις και τα συστήματα να έχουν ανθεκτικότητα», είπε.
Ακόμη και τα σύγχρονα συστήματα, όπως σημείωσε, έχουν τρόπους αποτυχίας, ιδιαίτερα όσο αυξάνεται η πολυπλοκότητά τους. «Το να μην έχουμε ποτέ βλάβες είναι αδύνατο», κατέληξε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα