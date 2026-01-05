Χαμένες βαλίτσες, ξενύχτι στα αεροδρόμια και ...σαφάρι για ένα εισιτήριο σε άλλη πτήση, τα «απόνερα» του blackout
Χαμένες βαλίτσες, ξενύχτι στα αεροδρόμια και ...σαφάρι για ένα εισιτήριο σε άλλη πτήση, τα «απόνερα» του blackout

Τα προβλήματα αφορούν κυρίως ταξιδιώτες εταιρειών low cost που αναγκάστηκαν να μείνουν στους προορισμούς και αναγκάστηκαν να καλύψουν από μόνοι τους το κόστος της παραμονής τους

Χαμένες βαλίτσες, ξενύχτι στα αεροδρόμια και ...σαφάρι για ένα εισιτήριο σε άλλη πτήση, τα «απόνερα» του blackout
Στεφανία Σούκη
Επιστροφές αποσκευών σε σπίτια και ξενοδοχεία, ταξιδιώτες που παρέμειναν και σήμερα στους προορισμούς μέχρι να βρουν ένα εισιτήριο επιστροφής σε πτήσεις, όμως με πολύ υψηλές πληρότητες εν μέσω της περιόδου αιχμής των γιορτών, αλλά και πολλά παράπονα για τη μη κάλυψη από αεροπορικές χαμηλού κόστους των δαπανών διανυκτέρευσης.

Πρόκειται για μερικά μόνο από τα …απόνερα της χθεσινής ημέρας του μπλακάουτ στις αερομεταφορές, που καθήλωσε τα αεροσκάφη με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία χιλιάδων επιβατών σε αεροδρόμια ανά την Ελλάδα.

Μικρές καθυστερήσεις

Η ημέρα σήμερα ξεκίνησε με μικρές καθυστερήσεις τις πρωινές ημέρες στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, οι οποίες όμως στη διάρκεια της ημέρας έχουν εξομαλυνθεί με τα προβλήματα να εντοπίζονται πλέον, κυρίως σε επιμέρους θέματα διαχείρισης: Όπως για παράδειγμα κάποιες (λίγες) εκατοντάδες αποσκευών από πτήσεις με καθυστέρηση, με ανταπόκριση κ.ο.κ. που δεν είχαν παραδοθεί στους ταξιδιώτες και παραδίδονται μέσα στην ημέρα (και θα συνεχίσουν να παραδίδονται) στα μέρη που υποδεικνύουν οι επιβάτες, εφόσον όμως έχουν κάνει τη σχετική δήλωση όπως προβλέπεται από τους κανονισμούς.

Από πλευράς των αεροπορικών, η μεγαλύτερη εγχώρια αεροπορική η AEGEAN η οποία ακριβώς λόγω μεγέθους διαχειρίζεται και μεγάλο όγκο επιβατικής κίνησης εντός κι εκτός Ελλάδος όπως επισημαίνεται σχετικά, εφάρμοσε πλήρως τον Κανονισμό (ΕΚ) 261/2004, όπως προβλέπεται σε τέτοιες περιπτώσεις για την παροχή φροντίδας και επιλογών μετακίνησης, προσφέροντας σε όλους τους επηρεασμένους επιβάτες, τόσο σε περιπτώσεις ακύρωσης όσο και μεγάλης καθυστέρησης: Εναλλακτικές πτήσεις, εντελώς δωρεάν, όπου υπήρχε διαθεσιμότητα ή πλήρη επιστροφή χρημάτων για όσους επέλεξαν να μην ταξιδέψουν ή πίστωση σε μορφή voucher.

Επιπλέον, προσφέρθηκαν με πλήρη κάλυψη κόστους εκ μέρους της εταιρίας διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο (η εταιρεία παρείχε δωρεάν 1682 δωμάτια σε ξενοδοχεία της Αθήνας και 677 σε ξενοδοχεία του υπόλοιπου δικτύου), μεταφορά από και προς τα ξενοδοχεία, γεύματα και σνακ.

Μόνο δύο πτήσεις ακύρωσε η SKY express

Ανακοίνωση εξέδωσε σήμερα και η έτερη εγχώρια αεροπορική η SKY express αναφέροντας ότι «παρά τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες που προέκυψαν χθες λόγω του προβλήματος στο FIR Αθηνών, προχώρησε στην ακύρωση μόνο δύο πτήσεων. Το σύνολο του υπόλοιπου πτητικού έργου υλοποιήθηκε κανονικά, με τροποποιήσεις στις ώρες αναχώρησης.

Η ημέρα ήταν εξαιρετικά απαιτητική, ωστόσο ο επιχειρησιακός μηχανισμός της εταιρείας αντέδρασε άμεσα και με ταχείες αποφάσεις, με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια των επιβατών και τη μείωση της ταλαιπωρίας τους.

Η SKY express θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ασφαλή και αξιόπιστη εξυπηρέτηση όσων την επιλέγουν για τις μετακινήσεις τους».

Ταλαιπωρίας συνέχεια

Η ταλαιπωρία πάντως επιβατών συνεχίστηκε σήμερα κυρίως για ταξιδιώτες που αναγκάστηκαν να μείνουν στους προορισμούς και αναγκάστηκαν να καλύψουν από μόνοι τους το κόστος της παραμονής τους στους προορισμούς. Κι αυτό γιατί εταιρείες χαμηλού κόστους - οι λεγόμενες low cost, επικαλούμενες ανωτέρα βία (καθώς η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας εξέδωσε σχετική αεροπορική οδηγία- NOTAM), άλλαξαν μεν χωρίς κόστος τα εισιτήρια - εφόσον βέβαια υπήρχαν διαθέσιμες πτήσεις -, αρνήθηκαν ωστόσο να καλύψουν τα κόστη διανυκτέρευσης, επιβαρύνοντας με τη σχετική δαπάνη τους ταξιδιώτες.
Στεφανία Σούκη
