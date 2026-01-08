Στη δίνη της κακοκαιρίας η δυτική Ελλάδα: Πλημμυρισμένοι δρόμοι και ανεμοστρόβιλοι
Στη δίνη της κακοκαιρίας η δυτική Ελλάδα: Πλημμυρισμένοι δρόμοι και ανεμοστρόβιλοι
Με σαράντα περίπου μηχανήματα επιχειρεί η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Ηπείρου και οι υπηρεσίες των Δήμων για την αντιμετώπιση προβλημάτων, τόσο για αποχιονισμό όσο και για κατολισθήσεις - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Στη δίνη της κακοκαιρίας βρίσκεται τις τελευταίες ώρες η δυτική Ελλάδα, η Ήπειρος και τα νησιά του Ιονίου, με τα έντονα καιρικά φαινόμενα να έχουν προκαλέσει προβλήματα και στις μετακινήσεις.
Με σαράντα περίπου μηχανήματα επιχειρεί η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Ηπείρου και οι υπηρεσίες των Δήμων για την αντιμετώπιση προβλημάτων, τόσο για αποχιονισμό όσο και για κατολισθήσεις.
«Πτηνοτροφείο με 40 χιλιάδες κοτόπουλα εξαφανίστηκε από προσώπου γης» αναφέρει χαρακτηριστικά κάτοικος της περιοχής ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ζημιές έγιναν και σε άλλες μονάδες της περιοχής.
Πολλά είναι τα προβλήματα στο οδικό δίκτυο κυρίως στους Δήμους Βορείων και Κεντρικών Τζουμέρκων με συνεχείς κατολισθήσεις και καθιζήσεις που σημειώνονται.
Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα ήταν στον Καταρράκτη όπου ο δρόμος υπέστη μεγάλη καθίζηση και παρέσυρε και το δίκτυο ύδρευσης.
Το πρωί σήμερα, έγινε γνωστό από τον Δήμο ότι μετά από αρκετές ώρες και μεγάλη προσπάθεια αποκαταστάθηκε η υδροδότηση στον Καταρράκτη, το Γραικικό και τα Κουκούλια.
Η σφοδρότητα των ανέμων περιγράφεται ως απίστευτη από τους ντόπιους, ενώ ανετράπη ακόμα και αυτοκίνητο που βρισκόταν εν κινήσει, με τη γυναίκα οδηγό να βιώνει σκηνές απόλυτου πανικού. Παρά το σοκ που υπέστη, η οδηγός στάθηκε τυχερή και δεν τραυματίστηκε.
Ο ανεμοστρόβιλος σάρωσε την περιοχή μέσα σε λίγα λεπτά, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε θερμοκήπια, με τον άνεμο να ξεριζώνει τα σίδερα και τα νάιλον και να τα σκορπίζει παντού.
Με σαράντα περίπου μηχανήματα επιχειρεί η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Ηπείρου και οι υπηρεσίες των Δήμων για την αντιμετώπιση προβλημάτων, τόσο για αποχιονισμό όσο και για κατολισθήσεις.
Μεγάλες ζημιές στο Καλπάκι ΙωαννίνωνΑργά το βράδυ της Τετάρτης ανεμοστρόβιλος έπληξε τον οικισμό και κατέστρεψε ολοσχερώς μεγάλη πτηνοτροφική μονάδα.
«Πτηνοτροφείο με 40 χιλιάδες κοτόπουλα εξαφανίστηκε από προσώπου γης» αναφέρει χαρακτηριστικά κάτοικος της περιοχής ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ζημιές έγιναν και σε άλλες μονάδες της περιοχής.
Πολλά είναι τα προβλήματα στο οδικό δίκτυο κυρίως στους Δήμους Βορείων και Κεντρικών Τζουμέρκων με συνεχείς κατολισθήσεις και καθιζήσεις που σημειώνονται.
Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα ήταν στον Καταρράκτη όπου ο δρόμος υπέστη μεγάλη καθίζηση και παρέσυρε και το δίκτυο ύδρευσης.
Το πρωί σήμερα, έγινε γνωστό από τον Δήμο ότι μετά από αρκετές ώρες και μεγάλη προσπάθεια αποκαταστάθηκε η υδροδότηση στον Καταρράκτη, το Γραικικό και τα Κουκούλια.
Ανεμοστρόβιλος στο Γιαννιτσοχώρι Ηλείας «τούμπαρε» ΙΧ εν κινήσειΣτιγμές τρόμου έζησαν οι κάτοικοι του Γιαννιτσοχωρίου στην Ηλεία τις πρώτες πρωινές ώρες, όταν ισχυρός ανεμοστρόβιλος πέρασε ξαφνικά από την περιοχή, αφήνοντας πίσω του εικόνες καταστροφής.
Η σφοδρότητα των ανέμων περιγράφεται ως απίστευτη από τους ντόπιους, ενώ ανετράπη ακόμα και αυτοκίνητο που βρισκόταν εν κινήσει, με τη γυναίκα οδηγό να βιώνει σκηνές απόλυτου πανικού. Παρά το σοκ που υπέστη, η οδηγός στάθηκε τυχερή και δεν τραυματίστηκε.
Ο ανεμοστρόβιλος σάρωσε την περιοχή μέσα σε λίγα λεπτά, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε θερμοκήπια, με τον άνεμο να ξεριζώνει τα σίδερα και τα νάιλον και να τα σκορπίζει παντού.
Το φαινόμενο κράτησε ελάχιστα, όμως η έντασή του ήταν αρκετή για να προκαλέσει αναστάτωση και να αφήσει πίσω ζημιές.
Σε «λευκό» τοπίο ξύπνησαν Μέτσοβο και Μηλιά, ενώ μικρότερης έκτασης ζημιές καταγράφονται σε Ζαγόρι, Κόνιτσα, Πωγώνι και Θεσπρωτία. Τριάντα πέντε μηχανήματα επιχειρούν σε διάφορα σημεία, ενώ οι ποταμοί Λούρος και Καλαμάς βρίσκονται σε οριακό σημείο, με υπερχείλιση του Καλαμά στην Κορύτιανη και πλημμύρα καλλιεργήσιμων εκτάσεων.
Οι καταιγίδες συνοδεύονται από χαλάζι μέσα στην Πάτρα αλλά και στην περιοχή του Ρίου όπου αρκετοί δρόμοι πλημμύρισαν.
Πλημμυρικά φαινόμενα σημειώνονται και στην Ακτή Δυμαίων.
Εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στις περισσότερες θαλάσσιες περιοχές, έντασης 8 έως 9 μποφόρ κλειστό παραμένει το πορθμείο Ρίου-Αντιρρίου.
Η χαλαζόπτωση είναι ιδιαίτερα έντονη, ενώ, οι ισχυροί άνεμοι είχαν ως αποτέλεσμα πτώσεις δέντρων σε αρκετά δημοτικά διαμερίσματα. Ζημιές κατεγράφησαν στη Ζήρια, τον Πλάτανο και τον Ελαιώνα, όπου δέντρα έπεσαν σε δρόμους και κοινόχρηστους χώρους, σύμφωνα με το aigialeia24.gr. Για την αντιμετώπιση των περιστατικών κινητοποιήθηκε άμεσα η Πυροσβεστική Υπηρεσία Αιγίου, με τη συνδρομή της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αιγιαλείας.
Οι πολίτες καλούνται να επιδείξουν αυξημένη προσοχή και να λαμβάνουν μέτρα αυτοπροστασίας, αποφεύγοντας άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των φαινομένων.
Συστάσεις προς τους πολίτες:
-Αποφυγή διέλευσης από ρέματα, χειμάρρους και περιοχές που παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο πλημμύρας.
-Ασφάλιση αντικειμένων που ενδέχεται να παρασυρθούν από τα νερά.
-Συμμόρφωση με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.
-Συνεχής ενημέρωση από επίσημες ανακοινώσεις.
-Οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων.
Σε «λευκό» τοπίο ξύπνησαν Μέτσοβο και Μηλιά, ενώ μικρότερης έκτασης ζημιές καταγράφονται σε Ζαγόρι, Κόνιτσα, Πωγώνι και Θεσπρωτία. Τριάντα πέντε μηχανήματα επιχειρούν σε διάφορα σημεία, ενώ οι ποταμοί Λούρος και Καλαμάς βρίσκονται σε οριακό σημείο, με υπερχείλιση του Καλαμά στην Κορύτιανη και πλημμύρα καλλιεργήσιμων εκτάσεων.
Κακοκαιρία στην Ήπειρο: Με χιόνια «ξύπνησαν» Μέτσοβο και Μηλιά
Πλημμυρισμένοι δρόμοι, χαλάζι και θυελλώδεις άνεμοι στην Πάτρα - Κλειστό το πορθμείο Ρίου-ΑντιρρίουΠροβλήματα προκαλεί η κακοκαιρία και στην Πάτρα, με ισχυρές βροχοπτώσεις, χαλαζόπτωση και ισχυρούς ανέμους.
Οι καταιγίδες συνοδεύονται από χαλάζι μέσα στην Πάτρα αλλά και στην περιοχή του Ρίου όπου αρκετοί δρόμοι πλημμύρισαν.
Πλημμυρικά φαινόμενα σημειώνονται και στην Ακτή Δυμαίων.
Εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στις περισσότερες θαλάσσιες περιοχές, έντασης 8 έως 9 μποφόρ κλειστό παραμένει το πορθμείο Ρίου-Αντιρρίου.
Χαλάζι στο ΑίγιοΠολύ έντονα καιρικά φαινόμενα πλήττουν και το Αίγιο και ευρύτερα την περιοχή της Αιγιάλειας το πρωί της Πέμπτης (08/01).
Η χαλαζόπτωση είναι ιδιαίτερα έντονη, ενώ, οι ισχυροί άνεμοι είχαν ως αποτέλεσμα πτώσεις δέντρων σε αρκετά δημοτικά διαμερίσματα. Ζημιές κατεγράφησαν στη Ζήρια, τον Πλάτανο και τον Ελαιώνα, όπου δέντρα έπεσαν σε δρόμους και κοινόχρηστους χώρους, σύμφωνα με το aigialeia24.gr. Για την αντιμετώπιση των περιστατικών κινητοποιήθηκε άμεσα η Πυροσβεστική Υπηρεσία Αιγίου, με τη συνδρομή της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αιγιαλείας.
⛈️Έντονη χαλαζόπτωση στο Αίγιο— Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) January 8, 2026
Βίντεο : Lena Karageorgou pic.twitter.com/ABoCAhhoQB
Οι πολίτες καλούνται να επιδείξουν αυξημένη προσοχή και να λαμβάνουν μέτρα αυτοπροστασίας, αποφεύγοντας άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των φαινομένων.
Συστάσεις προς τους πολίτες:
-Αποφυγή διέλευσης από ρέματα, χειμάρρους και περιοχές που παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο πλημμύρας.
-Ασφάλιση αντικειμένων που ενδέχεται να παρασυρθούν από τα νερά.
-Συμμόρφωση με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.
-Συνεχής ενημέρωση από επίσημες ανακοινώσεις.
-Οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα