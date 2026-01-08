Στη δίνη της κακοκαιρίας η δυτική Ελλάδα: Πλημμυρισμένοι δρόμοι και ανεμοστρόβιλοι



Κακοκαιρία στην Ήπειρο: Με χιόνια «ξύπνησαν» Μέτσοβο και Μηλιά

Πλημμυρισμένοι δρόμοι, χαλάζι και θυελλώδεις άνεμοι στην Πάτρα - Κλειστό το πορθμείο Ρίου-Αντιρρίου

Χαλάζι στο Αίγιο

Το φαινόμενο κράτησε ελάχιστα, όμως η έντασή του ήταν αρκετή για να προκαλέσει αναστάτωση και να αφήσει πίσω ζημιές.Σε «λευκό» τοπίο ξύπνησαν Μέτσοβο και Μηλιά, ενώ μικρότερης έκτασης ζημιές καταγράφονται σε Ζαγόρι, Κόνιτσα, Πωγώνι και Θεσπρωτία. Τριάντα πέντε μηχανήματα επιχειρούν σε διάφορα σημεία, ενώ οι ποταμοί Λούρος και Καλαμάς βρίσκονται σε οριακό σημείο, με υπερχείλιση του Καλαμά στην Κορύτιανη και πλημμύρα καλλιεργήσιμων εκτάσεων., με ισχυρές βροχοπτώσεις, χαλαζόπτωση και ισχυρούς ανέμους.Οι καταιγίδες συνοδεύονται από χαλάζι μέσα στην Πάτρα αλλά και στην περιοχή του Ρίου όπου αρκετοί δρόμοι πλημμύρισαν.Πλημμυρικά φαινόμενα σημειώνονται και στην Ακτή Δυμαίων.Εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στις περισσότερες θαλάσσιες περιοχές, έντασης 8 έως 9 μποφόρ κλειστό παραμένει το πορθμείο Ρίου-Αντιρρίου.Πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα πλήττουν και το Αίγιο και ευρύτερα την περιοχή της Αιγιάλειας το πρωί της Πέμπτης (08/01).Η χαλαζόπτωση είναι ιδιαίτερα έντονη, ενώ, οι ισχυροί άνεμοι είχαν ως αποτέλεσμα πτώσεις δέντρων σε αρκετά δημοτικά διαμερίσματα. Ζημιές κατεγράφησαν στη Ζήρια, τον Πλάτανο και τον Ελαιώνα, όπου δέντρα έπεσαν σε δρόμους και κοινόχρηστους χώρους, σύμφωνα με το aigialeia24.gr. Για την αντιμετώπιση των περιστατικών κινητοποιήθηκε άμεσα η Πυροσβεστική Υπηρεσία Αιγίου, με τη συνδρομή της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αιγιαλείας.Οι πολίτες καλούνται να επιδείξουν αυξημένη προσοχή και να λαμβάνουν μέτρα αυτοπροστασίας, αποφεύγοντας άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των φαινομένων.Συστάσεις προς τους πολίτες:-Αποφυγή διέλευσης από ρέματα, χειμάρρους και περιοχές που παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο πλημμύρας.-Ασφάλιση αντικειμένων που ενδέχεται να παρασυρθούν από τα νερά.-Συμμόρφωση με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.-Συνεχής ενημέρωση από επίσημες ανακοινώσεις.-Οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων.