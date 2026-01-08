Ιωάννινα: Ανεμοστρόβιλος στο Καλπάκι κατέστρεψε ολοσχερώς μεγάλη πτηνοτροφική μονάδα με 30.000 κοτόπουλα
ΕΛΛΑΔΑ
Ιωάννινα Ανεμοστρόβιλος

Ιωάννινα: Ανεμοστρόβιλος στο Καλπάκι κατέστρεψε ολοσχερώς μεγάλη πτηνοτροφική μονάδα με 30.000 κοτόπουλα

Ο ανεμοστρόβιλος ισοπέδωσε τη μονάδα όπου υπήρχαν 30 χιλιάδες κοτόπουλα - Στα ορεινά των Ιωαννίνων σημειώνονται χιονοπτώσεις

Ιωάννινα: Ανεμοστρόβιλος στο Καλπάκι κατέστρεψε ολοσχερώς μεγάλη πτηνοτροφική μονάδα με 30.000 κοτόπουλα
Ανεμοστρόβιλος που έπληξε χθες το βράδυ την περιοχή Καλπακίου Ιωαννίνων, «εξαφάνισε» πτηνοτροφική μονάδα, ενώ προκάλεσε ζημιές στο στρατόπεδο και ξερίζωσε δεκάδες δένδρα.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Δήμαρχος Καλπακίου Κώστας Καψάλης, ο ανεμοστρόβιλος ισοπέδωσε τη μονάδα όπου υπήρχαν 30 χιλιάδες κοτόπουλα. Ο ισχυρός άνεμος ξήλωσε τις στέγες από 3 κτήρια και στην συνέχεια, κατέρρευσαν οι τοίχοι που καταπλάκωσαν τα κοτόπουλα.

Στο στρατόπεδο Καλπακίου, το οποίο είναι στη διαδικασία του κλεισίματος, ο ανεμοστρόβιλος προξένησε ζημιές στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, σε τοιχία και σε σκοπιές. Οι λιγοστοί φαντάροι που βρίσκονταν στο στρατόπεδο μεταφέρθηκαν στο Γιάννενα για λόγους ασφαλείας.

Στα ορεινά των Ιωαννίνων σημειώνονται χιονοπτώσεις. Από νωρίς το πρωί μηχανήματα αποχιονισμού και αλατιέρες βρίσκονται στο επαρχιακό δίκτυο του Μετσόβου, της Μηλιάς, του Ανατολικού Ζαγοριού προκειμένου να είναι ανοικτοί και ασφαλείς οι δρόμοι.

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης