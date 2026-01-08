Έρχονται δύο ψυχρά μέτωπα εξπρές, χιόνια ακόμη και στα βόρεια προάστια προβλέπει ο Μαρουσάκης

Βίντεο του ForeCast Weather: Χιόνια λίγο έξω από τα Ιωάννινα και συγκεκριμένα στο χωριό Σταυράκι

Καιρός - Μαρουσάκης: Διπλή πολική εισβολή τα επόμενα 24ωρα, χιόνια και στα βόρεια προάστια από την ερχόμενη Δευτέρα 12/01



Η πρόγνωση των επόμενων ημερών

Σοβαρά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις έχουν προκαλέσει οι έως και 8 με 9 μποφόρ άνεμοι που πνέουν σε πολλές περιοχές της χώρας.Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος, από τον Πειραιά σήμερα έχουν αναχωρήσει μόνο δύο πλοία (Blue Star 2 και Blue Star Patmos), και έκτοτε δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια. Κατά πληροφορίες, θα εξεταστεί ξανά η κατάσταση μετά τις πέντε το απόγευμα.Από τα «δελφίνια» του Αργοσαρωνικού δεν έχει αναχωρήσει κανένα. Από Ραφήνα γίνονται μόνο τα δρομολόγια για Μαρμάρι, ενώ από Λαύριο δεν έγινε το δρομολόγιο του «Μακεδών» νωρίτερα, και έκτοτε δεν φεύγουν πλοία.Μάλιστα προειδοποιεί ότι στις ίδιες περιοχές αυξάνονται και οι πιθανότητες εκδήλωσης πλημμυρικών επεισοδίων, ενώ επισημαίνει πως μπροστά μας έχουμε ένα ακόμη γεμάτο 24ωρο με έντονα καιρικά φαινόμενα, γεγονός που καθιστά απαραίτητη τη μεγάλη προσοχή.«Πολική αέρια μάζα μας έρχεται από βόρεια που θα συγκρουστεί με τις θερμές αέριες μάζες και θα δημιουργήσει μεγάλη πίεση. Θα ενισχυθούν οι βορειοδυτικοί άνεμοι. Έντονες διακυμάνσεις στη θερμοκρασία τα επόμενα 24ωρα., αύριο ξημερώματα εντυπωσιακή βουτιά, τα ξημερώματα δεν θα ξεπερνάμε τους 6 βαθμούς στην Αθήνα. Η πολική αέρια μάζα θα δώσει και χιονοπτώσεις σε περιοχές Ηπείρου και δυτικής Μακεδονίας.. Πολύ πιθανές χιονοπτώσεις και στα βόρεια προάστια.», προειδοποιεί σε σημερινή του ανάρτηση ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, κάνοντας μάλιστα λόγο για «πολική φωτοβολίδα»!Τοπικές βροχές στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο, με γρήγορη βελτίωση. Στα δυτικά νεφώσεις που θα αυξηθούν, ενώ στα υπόλοιπα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί έως 8 μποφόρ, με εξασθένηση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα πέσει περαιτέρω, με παγετό το πρωί στα βόρεια.Άστατος καιρός στα δυτικά με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Νεφώσεις και σποραδικές καταιγίδες στα βόρεια και αργότερα στο νότιο Αιγαίο. Χιονοπτώσεις στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας. Θερμοκρασία σε άνοδο, κυρίως στα ανατολικά.Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, ενώ στην υπόλοιπη χώρα λίγες τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο. Θερμοκρασία σε πτώση στα δυτικά και βόρεια.Παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια, μεμονωμένες καταιγίδες στα νοτιοανατολικά και χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στα πελάγη έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα.