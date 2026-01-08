Ηλεία: Ανεμοστρόβιλος στο Γιαννιτσοχώρι «τούμπαρε» ΙΧ εν κινήσει
Το φαινόμενο κράτησε ελάχιστα, όμως η έντασή του ήταν αρκετή για να προκαλέσει αναστάτωση και να αφήσει πίσω ζημιές

Στιγμές… τρόμου έζησαν οι κάτοικοι του Γιαννιτσοχωρίου στην Ηλεία τις πρώτες πρωινές ώρες, όταν ισχυρός ανεμοστρόβιλος πέρασε ξαφνικά από την περιοχή, αφήνοντας πίσω του εικόνες καταστροφής.

Η σφοδρότητα των ανέμων περιγράφεται ως απίστευτη από τους ντόπιους, ενώ ανετράπη ακόμα και αυτοκίνητο που βρισκόταν εν κινήσει, με τη γυναίκα οδηγό να βιώνει σκηνές απόλυτου πανικού. Παρά το σοκ που υπέστη, η οδηγός στάθηκε τυχερή και δεν τραυματίστηκε.

Ο ανεμοστρόβιλος σάρωσε την περιοχή μέσα σε λίγα λεπτά, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε θερμοκήπια, με τον άνεμο να ξεριζώνει τα σίδερα και τα νάιλον και να τα σκορπίζει παντού.

Το φαινόμενο κράτησε ελάχιστα, όμως η έντασή του ήταν αρκετή για να προκαλέσει αναστάτωση και να αφήσει πίσω ζημιές.

