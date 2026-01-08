Με το νέο C5 Aircross η Citroën αναπλάθει όλα εκείνα τα στοιχεία που ορίζουν το DNA της, ορίζοντας τα πρότυπα άνεσης για όλη την κατηγορία.
Ηλεία: Ανεμοστρόβιλος στο Γιαννιτσοχώρι «τούμπαρε» ΙΧ εν κινήσει
Ηλεία: Ανεμοστρόβιλος στο Γιαννιτσοχώρι «τούμπαρε» ΙΧ εν κινήσει
Το φαινόμενο κράτησε ελάχιστα, όμως η έντασή του ήταν αρκετή για να προκαλέσει αναστάτωση και να αφήσει πίσω ζημιές
Στιγμές… τρόμου έζησαν οι κάτοικοι του Γιαννιτσοχωρίου στην Ηλεία τις πρώτες πρωινές ώρες, όταν ισχυρός ανεμοστρόβιλος πέρασε ξαφνικά από την περιοχή, αφήνοντας πίσω του εικόνες καταστροφής.
Η σφοδρότητα των ανέμων περιγράφεται ως απίστευτη από τους ντόπιους, ενώ ανετράπη ακόμα και αυτοκίνητο που βρισκόταν εν κινήσει, με τη γυναίκα οδηγό να βιώνει σκηνές απόλυτου πανικού. Παρά το σοκ που υπέστη, η οδηγός στάθηκε τυχερή και δεν τραυματίστηκε.
Ο ανεμοστρόβιλος σάρωσε την περιοχή μέσα σε λίγα λεπτά, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε θερμοκήπια, με τον άνεμο να ξεριζώνει τα σίδερα και τα νάιλον και να τα σκορπίζει παντού.
Το φαινόμενο κράτησε ελάχιστα, όμως η έντασή του ήταν αρκετή για να προκαλέσει αναστάτωση και να αφήσει πίσω ζημιές.
Η σφοδρότητα των ανέμων περιγράφεται ως απίστευτη από τους ντόπιους, ενώ ανετράπη ακόμα και αυτοκίνητο που βρισκόταν εν κινήσει, με τη γυναίκα οδηγό να βιώνει σκηνές απόλυτου πανικού. Παρά το σοκ που υπέστη, η οδηγός στάθηκε τυχερή και δεν τραυματίστηκε.
Ο ανεμοστρόβιλος σάρωσε την περιοχή μέσα σε λίγα λεπτά, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε θερμοκήπια, με τον άνεμο να ξεριζώνει τα σίδερα και τα νάιλον και να τα σκορπίζει παντού.
Το φαινόμενο κράτησε ελάχιστα, όμως η έντασή του ήταν αρκετή για να προκαλέσει αναστάτωση και να αφήσει πίσω ζημιές.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα