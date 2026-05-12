Η Togg συνεργάζεται με την CATL

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από την Togg, το πρώτο από αυτά αναμένεται να παρουσιαστεί και να αρχίσει να κατασκευάζεται εντός του 2027. Θα πρόκειται για ένα SUV σχετικά μικρών διαστάσεων (BSUV) στο οποίο θα χρησιμοποιηθεί η συγκεκριμένη πλατφόρμα, η οποία είναι τύπου «skateboard».Αυτή ανήκει στην αρχιτεκτονική «CIIC» (CATL Integrated Intelligent Chassis) που έχει εξελίξει η κινεζική εταιρεία η οποία μπορεί να προσαρμόζεται με σχετική ευκολία και σχετικά μειωμένο κόστος στη δημιουργία μοντέλων που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες.Αυτή ενσωματώνει όσο το δυνατόν περισσότερα μηχανικά και ηλεκτρονικά μέρη σε μια ενιαία και τυποποιημένη βάση. Παράλληλα, μέσω της τεχνολογίας «CelltoChassis» (CTC), η μπαταρία ενσωματώνεται πιο χαμηλά στο πάτωμα του οχήματος, κάτι που θεωρητικά, συμβάλλει στη μείωση βάρους και στην καλύτερη αξιοποίηση του διαθέσιμου εσωτερικού χώρου.

Από την CATL ανακοινώθηκε ότι η νέα πλατφόρμα επιτρέπει την τοποθέτηση συσσωρευτή που δύναται να προσφέρει τυποποιημένη μέγιστη αυτονομία έως 1.000 χλμ. (κατά CLTC) με μια πλήρη φόρτιση.Επίσης, επιτρέπει τη δυνατότητα υπερταχείας φόρτισης όπου μόλις σε πέντε λεπτά της ώρας η μπαταρία μπορεί να αποκτήσει ενέργεια ικανή να κινήσει το όχημα για έως 300 χλμ.Επιπλέον, από την CATL αναφέρουν ότι η ενεργειακή απόδοση μπαταρίας φτάνει το 75%, ενώ η μέση τυποποιημένη κατανάλωση είναι 10,5 kWh/100 χλμ. (κατά CLTC).Τα στελέχη των δύο εταιρειών υποστηρίζουν ότι η χρήση της συγκεκριμένης πλατφόρμα θα επιτρέψει την εξέλιξη καινούργιων αμιγώς ηλεκτροκίνητων οχημάτων σε σημαντικά μικρότερο χρονικό διάστημα, συγκριτικά με ό,τι ισχύει τώρα.Οι άνθρωποi της CATL χαρακτήρισαν τη συνεργασία με την Togg ως ορόσημο, καθώς για πρώτη φορά το συγκεκριμένο πλαίσιό της θα χρησιμοποιηθεί από μια εταιρεία εκτός Κίνας.Το όφελος που θα έχει η Togg αφορά κυρίως στη δυνατότητά της να εξελίσσει παράλληλα τα διάφορα τμήματα ενός οχήματος και να τα συναρμολογεί κατά πώς πρέπει για να δημιουργεί τα καινούργια μοντέλα της.Έτσι, οι ομάδες εξέλιξης που διαθέτει η τουρκική εταιρεία θα μπορούν να εργάζονται ταυτόχρονα στον σχεδιασμό των οχημάτων, στη διαμόρφωση του εσωτερικού και στο λογισμικό, μειώνοντας τον χρόνο δημιουργίας τους και επιταχύνοντας την εμπορική διάθεση τους.