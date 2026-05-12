Χανιά: Κατήγγειλε τον σύζυγό της ότι τη χτύπησε άγρια μπροστά στα παιδιά τους, της έσπασε δόντι
Ο 38χρονος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίζεται  δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία

Στιγμές τρόμου φέρεται να έζησε μια 33χρονη γυναίκα μέσα σε δωμάτιο ξενοδοχείου στα Χανιά, όταν σύμφωνα με την καταγγελία της δέχθηκε επίθεση από τον 38χρονο σύζυγό της, μπροστά μάλιστα στα τέσσερα ανήλικα παιδιά τους.

Το περιστατικό, σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα ekriti.gr, σημειώθηκε τη Δευτέρα (11/5) κατά τη διάρκεια διαμονής του ζευγαριού από την Φινλανδία το οποίο βρίσκεται στην Κρήτη για διακοπές.

Η 33χρονη κατήγγειλε στις αρχές ότι ο σύζυγός της τη χτύπησε επανειλημμένα στο πρόσωπο με μπουνιές, με αποτέλεσμα να της σπάσει ένα δόντι και να υποστεί μώλωπες. Όπως αναφέρει, η επίθεση δεν σταμάτησε εκεί, καθώς υποστήριξε ότι δέχθηκε επίσης κλωτσιές, σπρωξίματα, αλλά και απειλές μέσα στον χώρο όπου διέμεναν.

Ο 38χρονος συνελήφθη άμεσα από την αστυνομία, ενώ σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία.
