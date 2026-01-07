Η σύντροφος του Κύπριου βουλευτή Νίκου Σύκα απέσυρε την καταγγελία εναντίον του για ξυλοδαρμό
Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση του βουλευτή του Δημοκρατικού Συναγερμού (ΔΗΣΥ) Νίκου Σύκα, λίγες ημέρες μετά την καταγγελία της συντρόφου του για επίθεση και ξυλοδαρμό.
Η γυναίκα απέστειλε, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, επιστολή στην Αστυνομία με την οποία δηλώνει ότι «δεν έχει παράπονο» και αποσύρει την καταγγελία της, για λόγους που μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστοι.
Η εξέλιξη καταγράφεται τέσσερις ημέρες μετά την αρχική καταγγελία, η οποία φέρεται να συνοδευόταν από ιατρική εξέταση με ευρήματα που, κατά τις πληροφορίες, επιβεβαίωναν άσκηση σωματικής βίας. Η απόσυρση της καταγγελίας, χωρίς δημόσια αιτιολόγηση, γεννά αναπόφευκτα ερωτήματα, ειδικά σε υποθέσεις όπου η προστασία του φερόμενου θύματος και ο έγκαιρος χειρισμός των Αρχών κρίνονται καθοριστικοί.
Η υπόθεση είχε ήδη προκαλέσει έντονους κραδασμούς στον Δημοκρατικό Συναγερμό. Η πρόεδρος του κόμματος και Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου είχε κινηθεί άμεσα, ζητώντας από τον βουλευτή να αποποιηθεί την ασυλία του και εισηγούμενη να τεθεί εκτός ψηφοδελτίου, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει ανοχή σε καταγγελίες βίας, ενώ παράλληλα έκανε αναφορά στο τεκμήριο αθωότητας και στην ανάγκη άμεσης διερεύνησης «χωρίς σκιές».
Στο ποινικό σκέλος, κομβικό σημείο ήταν εξαρχής η βουλευτική ασυλία. Μετά την αλλαγή στάσης της γυναίκας, ο Γενικός Εισαγγελέας ενημέρωσε ότι καταχώρισε αίτηση για άρση της ασυλίας του Νίκου Σύκα, η οποία ορίστηκε να εκδικαστεί στις 12 Ιανουαρίου.
Η καθυστέρηση στην κατάθεση της αίτησης για άρση της ασυλίας δημιουργεί ερωτήματα καθώς στο μεσοδιάστημα η γυναίκα, για λόγους που μπορεί να υποπτευθεί ο καθένας, απέσυρε την καταγγελία της, παρά το ότι υπάρχουν ιατρικά πιστοποιητικά που επιβεβαιώνουν τον ξυλοδαρμό.
Η απόσυρση της καταγγελίας θεωρείται κρίσιμη, επειδή σε τέτοιες υποθέσεις η γυναίκα - θύμα αποτελεί συνήθως βασικό μάρτυρα κατηγορίας και, αν δεν καταθέσει, η στοιχειοθέτηση δυσκολεύει σημαντικά.
Το πολιτικό αποτύπωμα στον ΔΗΣΥ
Η ασυλία, η καθυστέρηση και η αίτηση στο Ανώτατο Δικαστήριο
