Κύπρος: 45χρονος βούτηξε για τον Σταυρό στη Λεμεσό, τον έπιασε, τον πήρε και έφυγε!
Στους αστυνομικούς είπε ότι πήρε τον Σταυρό πάνω στη βιασύνη του - Όταν έμαθε ότι τον αναζητούν, πέταξε το ιερό αντικείμενο σε ένα χωράφι
Απρόοπτη εξέλιξη είχε η τελετή καθαγιασμού των υδάτων για τα Θεοφάνια στη Λεμεσό της Κύπρου καθώς ένα 45χρονος Ελληνοκύπριος αφού έπιασε τον Σταυρό, στη συνέχεια έφυγε με αυτόν στην τσέπη του.
Μετά την ολοκλήρωση της τελετής σήμανε συναγερμός στις αρχές με αστυνομικούς να εντοπίζουν τον 45χρονο και να τον συλλαμβάνουν.
Σύμφωνα με το Cyprus Times, ανακρινόμενος ο 45χρονος ανέφερε ότι ήταν βιαστικός με το που βγήκε από το νερό και πάνω στη βιασύνη του δεν κατάλαβε πως πήρε μαζί του τον σταυρό. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 45χρονος ισχυρίστηκε πως όταν αντιλήφθηκε τι συνέβη και ενημερώθηκε για την κινητοποίηση της αστυνομίας, φοβήθηκε και τον έκρυψε σε χωράφι.
Σημειώνεται, τέλος, ότι ο ξύλινος σταυρός, ο οποίος δεν έχει κάποια ιδιαίτερη χρηματική αξία, επιστράφηκε στις εκκλησιαστικές Αρχές, ενώ ο 45χρονος αφέθηκε ελεύθερος αφού του απαγγέλθηκαν κατηγορίες
