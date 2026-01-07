Με το νέο C5 Aircross η Citroën αναπλάθει όλα εκείνα τα στοιχεία που ορίζουν το DNA της, ορίζοντας τα πρότυπα άνεσης για όλη την κατηγορία.
Χαϊδάρι: Είπαν τα κάλαντα για τα Θεοφάνια και έφυγαν με τα... παπούτσια της οικογένειας
Τους δύο νεαρούς κλέφτες κατέγραψε κάμερα ασφαλείας
Μια θρασύτατη κλοπή σημειώθηκε στο Χαϊδάρι την παραμονή των Θεοφανίων με δύο νεαρούς να χρησιμοποιούν ως πρόσχημα τα κάλαντα προκειμένου να κλέψουν... παπούτσια.
Όπως φαίνεται στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας στο σπίτι όπου σημειώθηκε η κλοπή, οι δύο νεαροί αφού είπαν τα κάλαντα των Θεοφανίων, στη συνέχεια έφυγαν κρατώντας από ένα ζευγάρι παπούτσια στα χέρια ο καθένας.
Την κλοπή διαπίστωσε ο ιδιοκτήτης του σπιτιού τη στιγμή που βγήκε από το κτήριο για να φορέσει τα παπούτσια του, διαπιστώνοντας ότι υποδήματα της οικογένειας είχαν κάνει φτερά.
