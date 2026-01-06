Ευχές της Κίμπερλι Γκιλφόιλ για τα Θεοφάνια: Ο Αγιασμός των Υδάτων θυμίζει τη δύναμη της παράδοσης που μας ενώνει
ΕΛΛΑΔΑ
Θεοφάνια Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Ευχές της Κίμπερλι Γκιλφόιλ για τα Θεοφάνια: Ο Αγιασμός των Υδάτων θυμίζει τη δύναμη της παράδοσης που μας ενώνει

Σε ανάρτησή της, απευθύνθηκε σε φίλους και συνεργάτες στη χώρα

Ευχές της Κίμπερλι Γκιλφόιλ για τα Θεοφάνια: Ο Αγιασμός των Υδάτων θυμίζει τη δύναμη της παράδοσης που μας ενώνει
17 ΣΧΟΛΙΑ
Μήνυμα με ευχές για πίστη, ελπίδα και εσωτερική ανανέωση απηύθυνε η πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, με αφορμή τον εορτασμό των Θεοφανίων.

Σε ανάρτησή της, απευθύνθηκε σε φίλους και συνεργάτες στη χώρα, σημειώνοντας: «Εύχομαι τα καλύτερα στους φίλους, συνεργάτες και συναδέλφους μου στην Ελλάδα που γιορτάζουν τα Θεοφάνια- μια ημέρα που μας προσφέρει χρόνο για πνευματική περισυλλογή και αναζωπυρώνει την ελπίδα για το νέο έτος».

Παράλληλα, έκανε αναφορά στον συμβολισμό της ημέρας, τονίζοντας ότι «Ο Αγιασμός των Υδάτων που εορτάζεται σήμερα σε όλη την Ελλάδα μας θυμίζει τη διαχρονική δύναμη της πίστης και τη δύναμη της παράδοσης που μας ενώνει».

17 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Η Gift card από τα Public σου λύνει τα χέρια στις γιορτές

Ξέρετε εκείνη τη στιγμή που ψάχνετε το τέλειο δώρο Χριστουγέννων και αναρωτιέστε "μήπως προτιμά άλλο χρώμα; Μήπως έχει ήδη αυτό το μοντέλο; Μήπως του αρέσει κάτι τελείως διαφορετικό;" Φέτος, υπάρχει μια λύση που κάνει όλες αυτές τις ερωτήσεις... περιττές!

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης