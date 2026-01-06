Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Ευχές της Κίμπερλι Γκιλφόιλ για τα Θεοφάνια: Ο Αγιασμός των Υδάτων θυμίζει τη δύναμη της παράδοσης που μας ενώνει
Σε ανάρτησή της, απευθύνθηκε σε φίλους και συνεργάτες στη χώρα
Μήνυμα με ευχές για πίστη, ελπίδα και εσωτερική ανανέωση απηύθυνε η πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, με αφορμή τον εορτασμό των Θεοφανίων.
Σε ανάρτησή της, απευθύνθηκε σε φίλους και συνεργάτες στη χώρα, σημειώνοντας: «Εύχομαι τα καλύτερα στους φίλους, συνεργάτες και συναδέλφους μου στην Ελλάδα που γιορτάζουν τα Θεοφάνια- μια ημέρα που μας προσφέρει χρόνο για πνευματική περισυλλογή και αναζωπυρώνει την ελπίδα για το νέο έτος».
Παράλληλα, έκανε αναφορά στον συμβολισμό της ημέρας, τονίζοντας ότι «Ο Αγιασμός των Υδάτων που εορτάζεται σήμερα σε όλη την Ελλάδα μας θυμίζει τη διαχρονική δύναμη της πίστης και τη δύναμη της παράδοσης που μας ενώνει».
I wish all the very best to friends, partners, and colleagues in Greece celebrating Theofania — a day that offers us time for spiritual reflection and reignites hope for the year to come. The Blessing of the Waters celebrated across Greece today reminds us of the enduring… pic.twitter.com/5yVPbGIufb— Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) January 6, 2026
