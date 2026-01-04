Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Πέθανε ο δημοσιογράφος Μανώλης Παντινάκης
Πέθανε ο δημοσιογράφος Μανώλης Παντινάκης
Εργάστηκε στις εφημερίδες «Ρεθεμνιώτικα Νέα», «Η Τόλμη» και «Τα Νέα» της Αθήνας, ενώ είχε συνεργαστεί και με τον Όμιλο ΚΡΗΤΗ TV - Την Τετάρτη η κηδεία του στις 15:00 στο Σπήλι του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου
Θλίψη σκόρπισε στην τοπική κοινωνία του Ηρακλείου και όλης της Κρήτης η είδηση του θανάτου του δημοσιογράφου Μανώλη Παντινάκη, ο οποίος υπηρέτησε επί δεκαετίες τη δημοσιογραφία.
Ειδικότερα, ο Μανώλης Παντινάκης, με παρουσία στον χώρο της δημοσιογραφίας από τη δεκαετία του 1970, εργάστηκε στις εφημερίδες «Ρεθεμνιώτικα Νέα», «Η Τόλμη» και «Τα Νέα» της Αθήνας, ενώ είχε συνεργαστεί και με τον Όμιλο ΚΡΗΤΗ TV.
Γεννήθηκε στο Σπήλι του Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου και ξεκίνησε την καριέρα του στη δημοσιογραφία από το 1977, διακρινόμενος για το ρεπορτάζ και τη δημοσιογραφική ματιά του.
Από το 2003 αφιερώθηκε στην ιστορική έρευνα, εστιάζοντας στην περίοδο της Κατοχής, της Εθνικής Αντίστασης και του Εμφυλίου στην Κρήτη, φέρνοντας στο φως ντοκουμέντα και άγνωστες πτυχές της ιστορίας.
Μέσα από αυτήν τη δραστηριότητά του συνέγραψε πληθώρα ιστορικών βιβλίων, τα οποία αποτελούν σημαντική πηγή γνώσης για την Κρήτη και την Αντίσταση.
Στο ψήφισμά του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου-Ηπείρου-Νήσων, που συνήλθε εκτάκτως με το άγγελμα του θανάτου του Μανώλη Παντινάκη, εξέφρασε τα ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του, ενώ αποφάσισε ομόφωνα να εκπροσωπηθεί το ΔΣ στην κηδεία και να κατατεθεί στεφάνι στη σορό του.
Η νεκρώσιμος ακολουθία θα ψαλεί την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου, στις 15:00, από τον ΙΝ του Αγίου Παύλου, στο Σπήλι του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου.
Ειδικότερα, ο Μανώλης Παντινάκης, με παρουσία στον χώρο της δημοσιογραφίας από τη δεκαετία του 1970, εργάστηκε στις εφημερίδες «Ρεθεμνιώτικα Νέα», «Η Τόλμη» και «Τα Νέα» της Αθήνας, ενώ είχε συνεργαστεί και με τον Όμιλο ΚΡΗΤΗ TV.
Γεννήθηκε στο Σπήλι του Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου και ξεκίνησε την καριέρα του στη δημοσιογραφία από το 1977, διακρινόμενος για το ρεπορτάζ και τη δημοσιογραφική ματιά του.
Από το 2003 αφιερώθηκε στην ιστορική έρευνα, εστιάζοντας στην περίοδο της Κατοχής, της Εθνικής Αντίστασης και του Εμφυλίου στην Κρήτη, φέρνοντας στο φως ντοκουμέντα και άγνωστες πτυχές της ιστορίας.
Μέσα από αυτήν τη δραστηριότητά του συνέγραψε πληθώρα ιστορικών βιβλίων, τα οποία αποτελούν σημαντική πηγή γνώσης για την Κρήτη και την Αντίσταση.
Στο ψήφισμά του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου-Ηπείρου-Νήσων, που συνήλθε εκτάκτως με το άγγελμα του θανάτου του Μανώλη Παντινάκη, εξέφρασε τα ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του, ενώ αποφάσισε ομόφωνα να εκπροσωπηθεί το ΔΣ στην κηδεία και να κατατεθεί στεφάνι στη σορό του.
Η νεκρώσιμος ακολουθία θα ψαλεί την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου, στις 15:00, από τον ΙΝ του Αγίου Παύλου, στο Σπήλι του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα