Φαραντούρης για Κυπριακή Προεδρία της Ε.Ε.: Ταυτόσημα τα συμφέροντα Ελλάδας - Κύπρου, να προχωρήσουμε σε ΑΟΖ
Ο Έλληνας ευρωβουλευτής και πανεπιστημιακός επισημαίνει ότι Ελλάδα και Κύπρος οφείλουν να προχωρήσουν τα στρατηγικά προτζεκτ ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος όπως η ηλεκτρική διασύνδεση και ο αγωγός East Med και να ξεκινήσουν οι συζητήσεις για οριοθέτηση ΑΟΖ μεταξύ τους
Μήνυμα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και το εσωτερικό της χώρας στέλνει εν όψει της ανάληψης της προεδρίας της ΕΕ από την Κύπρο για το Α' εξάμηνο του 2026 ο ευρωβουλευτής και μέλος των επιτροπών Ασφάλειας & Άμυνας, Προϋπολογισμού και Συνταγματικών Υποθέσεων, Νικόλας Φαραντούρης.
Ο Έλληνας ευρωβουλευτής και πανεπιστημιακός επισημαίνει ότι «τα συμφέροντα της Κύπρου ταυτίζονται με τα συμφέροντα της Ελλάδος» τονίζοντας πως «ό,τι αναβαθμίζει την Κύπρο, αναβαθμίζει και την Ελλάδα».
Σημειώνει ότι «Ελλάδα και Κύπρος οφείλουν να προχωρήσουν τα στρατηγικά προτζεκτ ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος όπως η ηλεκτρική διασύνδεση και ο αγωγός East Med» και επαναλαμβάνει την ανάγκη να ξεκινήσουν οι συζητήσεις «για οριοθέτηση ΑΟΖ μεταξύ των δύο κυρίαρχων Κρατών Μελών, Ελλάδας και Κύπρου».
Τέλος, εύχεται η επερχόμενη Ελληνική Προεδρία, σε ενάμιση χρόνο από σήμερα τον Ιούνιο του 2027, «να βρει την Ελλάδα με λιγότερη διαφθορά και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στα εθνικά θέματα».
https://x.com/i/status/2007161247423496270
Ολόκληρή η δήλωση του Νικόλα Φαραντούρη:
«Η Κύπρος μας αναλαμβάνει γι' αυτό το εξάμηνο την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό σημαίνει ότι η Κύπρος για έξι μήνες θα μπορεί να θέτει την ατζέντα, να συντονίζει τις εργασίες του Συμβουλίου και ταυτόχρονα να έχει τη γενική εποπτεία των εργασιών στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Η εκ περιτροπής προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένας θεσμός που επιτρέπει σε κάθε κράτος μέλος να αφήσει το αποτύπωμά του κατά τη διάρκεια αυτών των έξι μηνών. Έχουμε μεγάλες προσδοκίες από την Κύπρο μας, διότι η πολύπαθη Κύπρος, η κατεχόμενη Κύπρος, είναι ένα παράδειγμα δημιουργίας και εξωστρέφειας. Στις μεταφορές, στην ενέργεια, στο διεθνές πεδίο, στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι η αδελφή μας που δεν πρέπει να ξεχνάμε, που μαζί με την Ελλάδα αποτελούν τους πυλώνες του Ελληνισμού όχι μόνο στη λεκάνη της Μεσογείου, αλλά και στη Μέση Ανατολή και σε όλο τον κόσμο. Το μήνυμά μου είναι, επιτέλους οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου μας να συνειδητοποιήσουν ότι δεν μπορούμε παρά να στηρίζουμε τις αποφάσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας. Να προωθούμε τα πρότζεκτς που αναβαθμίζουν την Κύπρο μας στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και να μην τα βάζουμε στο συρτάρι. Όπως συνέβη και πριν από τέσσερα χρόνια με τον αγωγό EastMed που θα ένωνε τα κοιτάσματα φυσικού αερίου της Ανατολικής Μεσογείου μέσω της Κύπρου και της Ελλάδας με την υπόλοιπη Ευρώπη.
Οι στιγμές είναι κρίσιμες. Έχω ταχθεί υπέρ της οριοθέτησης Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης μεταξύ Ελλάδας-Κύπρου και θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή, στο κρίσιμο σταυροδρόμι της ιστορίας και της διεθνοπολιτικής συγκυρίας, Ελλάδα και Κύπρος πρέπει επιτέλους να συντονίσουν τη δράση τους για όσα έρχονται.
Σε ενάμιση χρόνο, τον Ιούνιο του 2027, αναλαμβάνει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ελλάδα. Μέχρι τότε είναι πάνδημη η απαίτηση για μια στιβαρή, εξωστρεφή, έντιμη διακυβέρνηση, επιτέλους, αυτού του τόπου».
🇨🇾 Η Κύπρος μας, αναλαμβάνει την προεδρία της ΕΕ για το Α' εξάμηνο του 2026. Τα συμφέροντα της Κύπρου ταυτίζονται με τα συμφέροντα της Ελλάδος και ό,τι αναβαθμίζει την Κύπρο, αναβαθμίζει και την Ελλάδα. Ελλάδα και Κύπρος οφείλουν να προχωρήσουν τα στρατηγικά πρότζεκτς ευρωπαϊκού… pic.twitter.com/MxewwijwKG— Νικόλας Φαραντούρης / Nikolas Farantouris (@NFarantouris) January 2, 2026
