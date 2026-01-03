Φαραντούρης για Κυπριακή Προεδρία της Ε.Ε.: Ταυτόσημα τα συμφέροντα Ελλάδας - Κύπρου, να προχωρήσουμε σε ΑΟΖ

Ο Έλληνας ευρωβουλευτής και πανεπιστημιακός επισημαίνει ότι Ελλάδα και Κύπρος οφείλουν να προχωρήσουν τα στρατηγικά προτζεκτ ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος όπως η ηλεκτρική διασύνδεση και ο αγωγός East Med και να ξεκινήσουν οι συζητήσεις για οριοθέτηση ΑΟΖ μεταξύ τους