Πάτρα: Συνελήφθη 26χρονος που πέταξε αυγά σε Αστυνομικό Τμήμα και σε περιπολικό
Ο 26χρονος μεταφέρθηκε με εντολή εισαγγελέα στην Ψυχιατρική Κλινική του Ρίου, όπου και τελικά παρέμεινε για νοσηλεία
Στη σύλληψη ενός 26χρονου, ο οποίος το πρωί του Σαββάτου (3/1) φέρεται να πέταξε αυγά στο Γ’ Αστυνομικό Τμήμα Πατρών και σε σταθμευμένο περιπολικό, προχώρησε η Αστυνομία
Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, μετά τη σύλληψή του, ο 26χρονος μεταφέρθηκε με εντολή εισαγγελέα στην Ψυχιατρική Κλινική του Ρίου, όπου και τελικά παρέμεινε για νοσηλεία.
