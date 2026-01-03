ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ταλαιπωρία για τους ταξιδιώτες σε Μαρτίνο, Κόμβο Βαγίων, Κιάτο και Αρχαία Νεμέα, έκλεισαν δρόμους οι αγρότες

Πάτρα: Συνελήφθη 26χρονος που πέταξε αυγά σε Αστυνομικό Τμήμα και σε περιπολικό
Πάτρα Αυγά Σύλληψη Αστυνομικό Τμήμα Περιπολικό

Πάτρα: Συνελήφθη 26χρονος που πέταξε αυγά σε Αστυνομικό Τμήμα και σε περιπολικό

Ο 26χρονος μεταφέρθηκε με εντολή εισαγγελέα στην Ψυχιατρική Κλινική του Ρίου, όπου και τελικά παρέμεινε για νοσηλεία

Πάτρα: Συνελήφθη 26χρονος που πέταξε αυγά σε Αστυνομικό Τμήμα και σε περιπολικό
Στη σύλληψη ενός 26χρονου, ο οποίος το πρωί του Σαββάτου (3/1) φέρεται να πέταξε αυγά στο Γ’ Αστυνομικό Τμήμα Πατρών και σε σταθμευμένο περιπολικό, προχώρησε η Αστυνομία

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, μετά τη σύλληψή του, ο 26χρονος μεταφέρθηκε με εντολή εισαγγελέα στην Ψυχιατρική Κλινική του Ρίου, όπου και τελικά παρέμεινε για νοσηλεία.
