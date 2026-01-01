Η Λήμνος θυμίζει Αρκτικό Κύκλο: Εντυπωσιακή δορυφορική εικόνα δείχνει το νησί 100% καλυμμένο με χιόνι
Η απότομη πτώση της θερμοκρασίας έφερε χιονόπτωση στο ακριτικό νησί χαρίζοντάς μας μοναδικά πλάνα και από το διάστημα - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ισχυρές χιονοπτώσεις σημειώθηκαν σε πολλές περιοχές του Βόρειου Αιγαίου από το βράδυ έως το ξημέρωμα της Πρωτοχρονιάς του 2026.
Η Λήμνος βρέθηκε στο επίκεντρο των φαινομένων, όπου σε συνδυασμό με τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες επικράτησε χιονοκάλυψη στο 100% του νησιού, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.
Η παρακάτω δορυφορική εικόνα, που ελήφθη από τον ευρωπαϊκό δορυφόρο Sentinel-2 το μεσημέρι της Πέμπτης 1 Ιανουαρίου 2026, αποτυπώνει την εντυπωσιακή εικόνα της πάλλευκης Λήμνου, η οποία θυμίζει σκηνές από τον Αρκτικό Κύκλο:
Από τα χωριά μέχρι την πόλη, το νησί ξύπνησε την Πρωτοχρονιά ντυμένο στα λευκά. Οι εικόνες ήταν εντυπωσιακές και γέμισαν από νωρίς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με φωτογραφίες και βίντεο από κάθε γωνιά της Λήμνου.
Μικροί και μεγάλοι βγήκαν έξω, έπαιξαν στα χιόνια, έστησαν χιονάνθρωπους και απόλαυσαν τη στιγμή, ζώντας μια Πρωτοχρονιά που σίγουρα θα τους μείνει αξέχαστη.
Ο Δήμος Λήμνου ανακοίνωσε ότι λόγω των συνθηκών παγετού που αναμένεται να επικρατήσουν την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου, οι υπηρεσίες του Δήμου θα λειτουργήσουν μετά τις 09:00 π.μ.
Δείτε το βίντεο από το limnoslive.gr.
Βίντεο από τα πανέμορφα χιονισμένα τοπία της Λήμνου ανήρτησε και η σελίδα Forecast Weather Greece.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:
😱Πόση Μάγια μέσα σε ένα βίντεο από το χιονισμένο παραλιακό τμήμα της Μύρινας στη Λήμνο— Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) January 1, 2026
Βίντεο : Anastasia Limnos pic.twitter.com/EIMmakvdy7
