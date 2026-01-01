Η Λήμνος θυμίζει Αρκτικό Κύκλο: Εντυπωσιακή δορυφορική εικόνα δείχνει το νησί 100% καλυμμένο με χιόνι
ΕΛΛΑΔΑ
Λήμνος Χιόνι Πρωτοχρονιά

Η Λήμνος θυμίζει Αρκτικό Κύκλο: Εντυπωσιακή δορυφορική εικόνα δείχνει το νησί 100% καλυμμένο με χιόνι

Η απότομη πτώση της θερμοκρασίας έφερε χιονόπτωση στο ακριτικό νησί χαρίζοντάς μας μοναδικά πλάνα και από το διάστημα - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Η Λήμνος θυμίζει Αρκτικό Κύκλο: Εντυπωσιακή δορυφορική εικόνα δείχνει το νησί 100% καλυμμένο με χιόνι
UPD: 8 ΣΧΟΛΙΑ
Ισχυρές χιονοπτώσεις σημειώθηκαν σε πολλές περιοχές του Βόρειου Αιγαίου από το βράδυ έως το ξημέρωμα της Πρωτοχρονιάς του 2026.

Η Λήμνος βρέθηκε στο επίκεντρο των φαινομένων, όπου σε συνδυασμό με τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες επικράτησε χιονοκάλυψη στο 100% του νησιού, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Η παρακάτω δορυφορική εικόνα, που ελήφθη από τον ευρωπαϊκό δορυφόρο Sentinel-2 το μεσημέρι της Πέμπτης 1 Ιανουαρίου 2026, αποτυπώνει την εντυπωσιακή εικόνα της πάλλευκης Λήμνου, η οποία θυμίζει σκηνές από τον Αρκτικό Κύκλο:

Η Λήμνος θυμίζει Αρκτικό Κύκλο: Εντυπωσιακή δορυφορική εικόνα δείχνει το νησί 100% καλυμμένο με χιόνι

Από τα χωριά μέχρι την πόλη, το νησί ξύπνησε την Πρωτοχρονιά ντυμένο στα λευκά. Οι εικόνες ήταν εντυπωσιακές και γέμισαν από νωρίς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με φωτογραφίες και βίντεο από κάθε γωνιά της Λήμνου.

Μικροί και μεγάλοι βγήκαν έξω, έπαιξαν στα χιόνια, έστησαν χιονάνθρωπους και απόλαυσαν τη στιγμή, ζώντας μια Πρωτοχρονιά που σίγουρα θα τους μείνει αξέχαστη.

Ο Δήμος Λήμνου ανακοίνωσε ότι λόγω των συνθηκών παγετού που αναμένεται να επικρατήσουν την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου, οι υπηρεσίες του Δήμου θα λειτουργήσουν μετά τις 09:00 π.μ.

Κλείσιμο
Δείτε το βίντεο από το limnoslive.gr.



Βίντεο από τα πανέμορφα χιονισμένα τοπία της Λήμνου ανήρτησε και η σελίδα Forecast Weather Greece.


Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:

ΧΙΟΝΙΑ ΜΥΡΙΝΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 2026
ΛΗΜΝΟΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΧΙΟΝΙΑ
ΛΗΜΝΟΣ ΧΙΟΝΙΑ ΚΟΡΝΟΣ

limnos10
limnos9
limnos8
limnos7
limnos6
limnos5
limnos4
limnos3
limnos2
limnos1
limnos




UPD: 8 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης