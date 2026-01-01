Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Χιόνισε στα ορεινά της Λέσβου και στη Λήμνο, δείτε φωτογραφίες από τα χιονισμένα χωριά
Χιόνισε στα ορεινά της Λέσβου και στη Λήμνο, δείτε φωτογραφίες από τα χιονισμένα χωριά
Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Πρωτοχρονιάς, τα ορεινά χωριά αντίκρισαν τοπίο ντυμένο στα λευκά
Με εικόνες χειμώνα και χαμηλές θερμοκρασίες έκανε ποδαρικό το νέο έτος σε αρκετές περιοχές της Λέσβου και της Λήμνου. Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Πρωτοχρονιάς, τα ορεινά χωριά αντίκρισαν τοπίο ντυμένο στα λευκά, καθώς το έντονο κρύο σε συνδυασμό με τους ενισχυμένους βοριάδες, που πνέουν από το βράδυ της παραμονής, έφεραν χιονοπτώσεις.
Στη Βατούσα, τη Φίλια, την Άντισσα, αλλά και σε άλλα σημεία κυρίως της Δυτικής Λέσβου, η πρώτη ημέρα του χρόνου κύλησε με χιόνι, χωρίς ωστόσο να καταγραφούν σοβαρά προβλήματα. Από τις νυχτερινές ώρες, η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Δυτικής Λέσβου βρισκόταν σε αυξημένη ετοιμότητα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν δυσκολίες στο οδικό δίκτυο λόγω της χιονόπτωσης, σύμφωνα με το aeolos.tv.
Ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Δυτικής Λέσβου, Ανδρέας Αξής, με ανάρτησή του εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τους εργαζόμενους της υπηρεσίας, οι οποίοι εργάστηκαν τόσο την παραμονή όσο και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, συμβάλλοντας στην ομαλή κυκλοφορία και στην άμεση αντιμετώπιση των καιρικών φαινομένων.
Χειμωνιάτικο σκηνικό επικράτησε και στη Λήμνο, όπου ανήμερα την Πρωτοχρονιά αρκετές περιοχές του νησιού ντύθηκαν στα λευκά, προσφέροντας εικόνες που θύμιζαν καρτ ποστάλ.
Στη Βατούσα, τη Φίλια, την Άντισσα, αλλά και σε άλλα σημεία κυρίως της Δυτικής Λέσβου, η πρώτη ημέρα του χρόνου κύλησε με χιόνι, χωρίς ωστόσο να καταγραφούν σοβαρά προβλήματα. Από τις νυχτερινές ώρες, η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Δυτικής Λέσβου βρισκόταν σε αυξημένη ετοιμότητα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν δυσκολίες στο οδικό δίκτυο λόγω της χιονόπτωσης, σύμφωνα με το aeolos.tv.
Ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Δυτικής Λέσβου, Ανδρέας Αξής, με ανάρτησή του εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τους εργαζόμενους της υπηρεσίας, οι οποίοι εργάστηκαν τόσο την παραμονή όσο και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, συμβάλλοντας στην ομαλή κυκλοφορία και στην άμεση αντιμετώπιση των καιρικών φαινομένων.
Χειμωνιάτικο σκηνικό επικράτησε και στη Λήμνο, όπου ανήμερα την Πρωτοχρονιά αρκετές περιοχές του νησιού ντύθηκαν στα λευκά, προσφέροντας εικόνες που θύμιζαν καρτ ποστάλ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα