Αυτοκίνητο παρέσυρε και εκσφενδόνισε μηχανάκι στην Πάτρα, δύο τραυματίες

Τροχαίο ατύχημα με δύο τραυματίες σημειώθηκε το απόγευμα της Πρωτοχρονιάς στην Πάτρα.
ΙΧ αυτοκίνητο χτύπησε δίκυκλο επί της οδού Βορείου Ηπείρου με αποτέλεσμα το ζευγάρι που επέβαινε σε αυτό να εκτιναχτεί στο έδαφος, σύμφωνα με το tempo24.news.
Το μηχανάκι εκσφενδονίστηκε πάνω στο πεζοδρόμιο, αφού πρώτα χτύπησε άλλο σταθμευμένο δίκυκλο.
O άνδρας και η γυναίκα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο. Έρευνες για το ατύχημα διενεργεί η Τροχαία Πατρών.
