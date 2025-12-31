Τραγωδία στα Χανιά: Ερευνώνται τα αίτια του θανάτου 27χρονης στο νοσοκομείο της πόλης
ΕΛΛΑΔΑ
Χανιά Νοσοκομείο Θάνατος

Για τα ακριβή αίτια του θανάτου της, η διοίκηση του νοσοκομείου και οι ιατροί έχουν ζητήσει τη διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής

Την τελευταία της πνοή άφησε μία 27χρονη που νοσηλευόταν στο γενικό νοσοκομείο Χανίων.

Σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου, Γιώργο Μπέα, η νεαρή γυναίκα εισήχθη στο νοσοκομείο με συμπτώματα υψηλού πυρετού και νοσηλεύτηκε στην Παθολογική Κλινική, όπου οι θεράποντες ιατροί προχώρησαν στις προβλεπόμενες εξετάσεις και παρακολούθηση της κατάστασής της.

Όπως είπε ο διοικητής στο cretalive.gr, κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της αντιμετώπισε σοβαρό καρδιολογικό πρόβλημα, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στην Καρδιολογική Κλινική, όπου αρχικά καταγράφηκε βελτίωση της κλινικής της εικόνας. Ωστόσο, η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε και η 27χρονη κατέληξε.

Για τα ακριβή αίτια του θανάτου της, η διοίκηση του νοσοκομείου και οι ιατροί έχουν ζητήσει τη διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής.
