Θεσσαλονίκη: Πυρκαγιά σε είσοδο πολυκατοικίας, ζημιές σε τρεις μηχανές
Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα σε μηχανή που ήταν σταθμευμένη σε είσοδο πολυκατοικίας

Την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής προκάλεσε αργά χθες το βράδυ πυρκαγιά που εκδηλώθηκε, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, σε είσοδο πολυκατοικίας στην περιοχή της Ανάληψης, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το Voria.gr, η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα σε μηχανή που ήταν σταθμευμένη στην οδό Βυζαντίου. Μέσα σε λίγα λεπτά οι φλόγες επεκτάθηκαν και σε άλλες δύο παρακείμενες μηχανές.

Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα με πέντε πυροσβέστες για την κατάσβεση της φωτιάς από την οποία προκλήθηκαν μεγάλες ζημιές και στις τρεις μηχανές.


