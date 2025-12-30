Έγκλημα στο Κολωνάκι: Στη φυλακή ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου
Έγκλημα στο Κολωνάκι: Στη φυλακή ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου

Αρνήθηκε τις κατηγορίες που του έχουν αποδοθεί και έκανε λόγο για ακυρότητα της προδικασίας

Βασιλική Κόκκαλη
Τον δρόμο για τις φυλακές πήρε μετά την πολύωρη απολογία του στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ο 60χρονος γιος της Ελένης Παπαδοπούλου, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της στο Κολωνάκι, τον Ιανουάριο του 2022.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 60χρονος κατά τη διάρκεια της οκτάωρης απολογίας του αρνήθηκε τις κατηγορίες που του έχουν αποδοθεί και έκανε λόγο για ακυρότητα της προδικασίας.

Όπως είναι γνωστό η μητέρα του, Ελένη Παπαδοπούλου, χήρα υπουργού του ΠΑΣΟΚ, βρέθηκε νεκρή μετά τη φωτιά που ξέσπασε στο διαμέρισμα όπου διέμενε στην οδό Λυκαβηττού στο Κολωνάκι.

Ο 60χρονος, εξαρχής ισχυριζόταν ότι ο θάνατος της μητέρας του, η οποία ήταν φανατική καπνίστρια οφείλεται σε ατύχημα, από φωτιά που ξέσπασε στο διαμέρισμα από τσιγάρο. Ωστόσο, οι αστυνομικές και δικαστικές Αρχές, αντιμετωπίζουν την υπόθεση ως δολοφονία με κατηγορούμενο τον 60χρονο.

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας, ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν ότι ο 60χρονος θα πρέπει να οδηγηθεί στις φυλακές.
