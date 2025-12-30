Στον ανακριτή ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου για τη δολοφονία της

Ο 60χρονος θα αρνηθεί ενώπιον του ανακριτή τις κατηγορίες που του έχουν αποδοθεί και κατά την απολογία του θα επιμένει στην εκδοχή του δυστυχήματος