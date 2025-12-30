Στον ανακριτή ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου για τη δολοφονία της
Στον ανακριτή ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου για τη δολοφονία της

Ο 60χρονος θα αρνηθεί ενώπιον του ανακριτή τις κατηγορίες που του έχουν αποδοθεί και κατά την απολογία του θα επιμένει στην εκδοχή του δυστυχήματος

Βασιλική Κόκκαλη
Το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου πέρασε πριν από λίγο ο 60χρονος ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της μητέρας του στο Κολωνάκι, τον Ιανουάριο του 2022.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 60χρονος θα αρνηθεί ενώπιον του ανακριτή τις κατηγορίες που του έχουν αποδοθεί και κατά την απολογία του θα επιμένει στην εκδοχή του δυστυχήματος.

Υπενθυμίζεται ότι η μητέρα του, Ελένη Παπαδοπούλου, χήρα υπουργού του ΠΑΣΟΚ, βρέθηκε νεκρή μετά τη φωτιά που ξέσπασε στο διαμέρισμα όπου διέμενε στην οδό Λυκαβηττού στο Κολωνάκι.

Ο 60χρονος, εξαρχής ισχυριζόταν ότι ο θάνατος της μητέρας του οφειλόταν σε ατύχημα από φωτιά που ξέσπασε στο διαμέρισμα από τσιγάρο.

