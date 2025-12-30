Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Εντοπίστηκαν 38 μετανάστες στο Φαρμακονήσι, μεταφέρθηκαν στη Λέρο
Εντοπίστηκαν 38 μετανάστες στο Φαρμακονήσι, μεταφέρθηκαν στη Λέρο
Άνδρες του κλιμακίου ειδικών αποστολών του Λιμενικού εντόπισαν 19 άνδρες, 15 γυναίκες και έξι ανηλίκους
Μετανάστες εντοπίστηκαν από άνδρες του Λιμενικού στο Φαρμακονήσι. Είχε προηγηθεί ενημέρωση από το λιμενικό Λέρου και ακολούθως πραγματοποιήθηκαν χερσαίες έρευνες.
Άνδρες του κλιμακίου ειδικών αποστολών του Λιμενικού εντόπισαν 19 άνδρες, 15 γυναίκες και έξι ανηλίκους.
Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν με σκάφος της δύναμης frontex και περιπολικό του Λιμενικού στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας Λέρου και στη συνέχεια σε κλειστή ελεγχόμενη δομή.
Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Λέρου.
Άνδρες του κλιμακίου ειδικών αποστολών του Λιμενικού εντόπισαν 19 άνδρες, 15 γυναίκες και έξι ανηλίκους.
Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν με σκάφος της δύναμης frontex και περιπολικό του Λιμενικού στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας Λέρου και στη συνέχεια σε κλειστή ελεγχόμενη δομή.
Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Λέρου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα