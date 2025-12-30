Εντοπίστηκαν 38 μετανάστες στο Φαρμακονήσι, μεταφέρθηκαν στη Λέρο
Εντοπίστηκαν 38 μετανάστες στο Φαρμακονήσι, μεταφέρθηκαν στη Λέρο

Άνδρες του κλιμακίου ειδικών αποστολών του Λιμενικού εντόπισαν 19 άνδρες, 15 γυναίκες και έξι ανηλίκους

Μετανάστες εντοπίστηκαν από άνδρες του Λιμενικού στο Φαρμακονήσι. Είχε προηγηθεί ενημέρωση από το λιμενικό Λέρου και ακολούθως πραγματοποιήθηκαν χερσαίες έρευνες.

Άνδρες του κλιμακίου ειδικών αποστολών του Λιμενικού εντόπισαν 19 άνδρες, 15 γυναίκες και έξι ανηλίκους.

Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν με σκάφος της δύναμης frontex και περιπολικό του Λιμενικού στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας Λέρου και στη συνέχεια σε κλειστή ελεγχόμενη δομή.

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Λέρου.
