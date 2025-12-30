Δεστεμπασίδης για τη δίκη της Novartis: Πηγή των όσων κατέθεσα ήταν ο Φρουζής

Επανέλαβε πολλές φορές πως η πηγή των γνώσεων του για τα όσα είχε υποστηρίξει ενώπιον των εισαγγελέων Διαφθοράς για τα πολιτικά πρόσωπα ήταν ο Κ. Φρουζής, επικεφαλής τότε της Novartis Ηellas