Δεστεμπασίδης για τη δίκη της Novartis: Πηγή των όσων κατέθεσα ήταν ο Φρουζής

«Αφηγηματικές» χαρακτήρισε σήμερα τις καταθέσεις που έχει δώσει το 2018 στοχοποιώντας 10 πολιτικά πρόσωπα ως δωρολήπτες της Novartis ο πρώην προστατευόμενος μάρτυρας στην υπόθεση της φαρμακοβιομηχανίας Φιλίστωρας Δεστεμπασίδης.
Ειδικότερα, κατά τη σημερινή απολογία του στο Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων (δεύτερος βαθμός) ο Δεστεμπασίδης ή «Μάξιμος Σαράφης», όπως ήταν η κωδική του ονομασία όταν κατέθετε στο πλαίσιο της έρευνας για αθέμιτες πρακτικές της Novartis, επανέλαβε πολλές φορές πως η πηγή των γνώσεων του για τα όσα είχε υποστηρίξει ενώπιον των εισαγγελέων Διαφθοράς για τα πολιτικά πρόσωπα ήταν ο Κ. Φρουζής, επικεφαλής τότε της Novartis Ηellas.
Όπως ακόμη είπε ο κατηγορούμενος, τότε δεν είχε ιδέα πως την επόμενη ημέρα θα διαρρεύσουν τα στοιχεία της ταυτότητάς του, έλαβε δε την απόφαση να καταθέσει έχοντας «ηθικό κίνητρο» και επειδή οι εισαγγελείς που ερευνούσαν την υπόθεση του φάνηκαν «καλών προαιρέσεων»! Ο Δεστεμπασίδης, ο οποίος υπήρξε στέλεχος της Novartis χαρακτήρισε την άλλοτε εργοδότρια εταιρεία του ως «τον ΟΠΕΚΕΠΕ του φαρμάκου» ενώ υποστήριξε πως οι φαρμακευτικές εταιρείες δεν είναι «εκκλησίες αλλά χώροι διαφθοράς».
«Όταν με κάλεσε η εισαγγελία διαφθοράς, εγώ γνωρίζοντας ότι η εταιρεία ήταν διεφθαρμένη από μέσα, δεν βρήκα λόγο να μην το κάνω. Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι από την πρώτη εβδομάδα θα διέρρεε το όνομα του, ούτε αυτά που ακολούθησαν με τις δέκα κάλπες στη Βουλή» είπε ο Δεστεμπασίδης, αρνούμενος να απαντήσει σε ερωτήσεις της έδρας σχετικά με το αν κατέθεσε στις ΗΠΑ. «Δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό» ήταν η απάντηση που έδωσε στο δικαστήριο, επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής.
«Υπήρχε σχεδιασμός, υπήρχε μαύρο ταμείο, υπήρχε πρόσωπο που τα συντόνιζε αυτά κι αυτός ήταν ο Φρουζής. Πότε δεν ισχυρίστηκα ότι ήμουν μάρτυρας σε δωροδοκία. Όσα ανάφερα στις καταθέσεις μου, ήταν αφηγηματικού χαρακτήρα και ότι γνωρίζω ήταν από τον κ. Φρουζή», επέμενε ο κατηγορούμενος υποστηρίζοντας σε άλλο σημείο της κατάθεσής του πως η Novartis είχε ξεπεράσει κάθε όριο αφού κατά τους ισχυρισμούς του είχε «ξεφύγει» από τις προσπάθειες δωροδοκίας γιατρών και προσπαθούσε να δωροδοκήσει κρατικούς αξιωματούχους και πολιτικούς.
«Λόγω της θέσης μου στην εταιρεία ήμουν σε θέση να γνωρίζω πολλά πράγματα γιατί διαχειριζόμουν οτιδήποτε συνέβαινε απέναντι στα media, όπως για παράδειγμα δημοσιεύματα για αθέμιτες πρακτικές της Novartis. Γνώριζα για αυτές, αν και δεν ήμουν στο κέντρο λήψης αποφάσεων, αλλά έπρεπε να ξέρω πράγματα για να κάνω αυτό που λέμε crisis management. Είχα συνεργασία άμεση ή έμμεση με όλα τα τμήματα» τόνισε ο κατηγορούμενος για να αναφερθεί στη συνέχεια στη σημασία που όπως είπε είχε η Ελλάδα για τη Novartis.
«Η Ελλάδα είναι ανάμεσα στις 9 χώρες στις οποίες διαπιστώθηκαν αθέμιτες πρακτικές της Novartis. Η Ελλάδα είναι φαρμακομάνα, ήταν νούμερο ένα σε πωλήσεις φαρμάκων. Όλοι θυμόμαστε τις συνταγογραφήσεις ακόμη και σε πεθαμένους. Εδώ πάει κάποιος στο γιατρό κι αν του δώσει ένα φάρμακο λέει «δεν ήταν καλός γιατρός μου έδωσε μόνο ένα φάρμακο». Στην Ελλάδα είχε δημιουργηθεί ένας κύκλος διαφθοράς και πρωταθλητής ήταν η Novartis» είπε ο κατηγορούμενος για να συμπληρώσει πως «δυστυχώς η Novartis δεν ήταν μόνο σκάνδαλο γιατρών στη χώρα μας».
Πρόεδρος: Αυτές τις πρακτικές τις αντιληφθήκατε πρώτη φορά στη Novartis;
Κατηγορούμενος: Ένα χρόνο μετά την είσοδο μου στην εταιρεία. Σε όλες τις εταιρείες υπήρχαν σχέδια δωροδοκίας ή επηρεασμού, αλλά η Novartis ξεπερνούσε τα όρια. Είχε «μαύρο» ταμείο για γιατρούς και στα χρόνια του μνημονίου πήγε και σε άλλους επαγγελματίες ή δημόσιους λειτουργούς όπως μέλη της επιτροπής τιμών και στελέχη υπουργείων.
Πολλές φορές ο κατηγορούμενος αναφέρθηκε στους λόγους που τον ώθησαν να καταθέσει όσα κατέθεσε στους εισαγγελείς Διαφθοράς. «Έδωσα καταθέσεις "ποταμούς". Ήθελα να βοηθήσω, νόμιζα ότι θα ήμουν ένας από τους 50 μάνατζερ που θα κατέθεταν. Δεν είχα ίδιον όφελος» είπε και υποστήριξε πως σε καμία περίπτωση δεν είχε φανταστεί τι θα ακολουθούσε: «Δεν περίμενα αυτό. Εγώ έλεγα όσα πιθανολογούσα και όσα μου μετέφεραν. Μου φάνηκαν και οι εισαγγελείς καλών προαιρέσεων άνθρωποι».
Πρόεδρος: Νιώσατε ποτέ πίεση;
Κατηγορούμενος: Ποτέ από κανέναν.
Πρόεδρος: Σε κάποιες από τις καταθέσεις εκφράζεται όμως και δικές σας πεποιθήσεις. Για τον Γεωργιάδη είπατε για παράδειγμα ότι «είναι γνωστό ότι κάνει ξέπλυμα».
Κατηγορούμενος: Πηγή των όσων κατέθεσα ήταν ο Κ. Φρουζής, το διευκρίνισα μετά.
Σε άλλη ερώτηση του προέδρου σχετικά με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο αλλά και άλλα πολιτικά πρόσωπα ο Δεστεμπασίδης, απάντησε: «Μου τα μετέφερε ο Φρουζής. Με ενημέρωνε γιατί έπαιρνε τα χρήματα από το μπάτζετ του τμήματος μου. Ο Φρουζής βέβαια είχε μια έπαρση. Μπορεί να έλεγε για παράδειγμα ότι χρειαζόταν 200 χιλιάδες για υπουργό και τελικά να τα έβαζε στην τσέπη του. Για τον Γεωργιάδη, τον Στουρνάρα, τη Νικολοπούλου, τον Σαμάρα, τον Βενιζέλο δεν ανέφερα δωροδοκία. Πλην των περιπτώσεων Αβραμόπουλου και Λοβέρδου για όλους τους άλλους δεν είπα κάτι. Αλλά και γι’ αυτούς έκανα διευκρινιστικές δηλώσεις. Για άλλους μίλησα για επηρεασμό, που αυτό θα μπορούσε να είναι και lobbying. Ήμουν πολύ προσεκτικός στην πλειονότητα των καταθέσεων μου».
