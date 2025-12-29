Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Θεσσαλονίκη: Καραμπόλα με 4 αυτοκίνητα στον Περιφερειακό
Θεσσαλονίκη: Καραμπόλα με 4 αυτοκίνητα στον Περιφερειακό
Λόγω του ατυχήματος δημιουργήθηκε μικρό μποτιλιάρισμα στο σημείο, αλλά πολύ γρήγορα τα αυτοκίνητα απομακρύνθηκαν από το σημείο
Τροχαίο ατύχημα με καραμπόλα μεταξύ 4 ΙΧ αυτοκινήτων σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στον Περιφερειακό της Θεσσαλονίκης.
Συγκεκριμένα, το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 08:30 στον Περιφερειακό στο ύψος του Πανοράματος και με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, 4 ΙΧ αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μεταξύ τους με αποτέλεσμα να προκληθούν μόνο υλικές ζημιές, χωρίς να αναφερθεί κάποιος τραυματισμός.
Σημειώνεται ότι λόγω του ατυχήματος δημιουργήθηκε μικρό μποτιλιάρισμα στο σημείο, αλλά πολύ γρήγορα τα αυτοκίνητα απομακρύνθηκαν από το σημείο και η κίνηση αυτή την ώρα διεξάγεται χωρίς προβλήματα.
Συγκεκριμένα, το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 08:30 στον Περιφερειακό στο ύψος του Πανοράματος και με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, 4 ΙΧ αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μεταξύ τους με αποτέλεσμα να προκληθούν μόνο υλικές ζημιές, χωρίς να αναφερθεί κάποιος τραυματισμός.
Σημειώνεται ότι λόγω του ατυχήματος δημιουργήθηκε μικρό μποτιλιάρισμα στο σημείο, αλλά πολύ γρήγορα τα αυτοκίνητα απομακρύνθηκαν από το σημείο και η κίνηση αυτή την ώρα διεξάγεται χωρίς προβλήματα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα