Οι τυχεροί αριθμοί για τα 7 εκατ. ευρώ στο Τζόκερ
Οι τυχεροί αριθμοί για τα 7 εκατ. ευρώ στο Τζόκερ
Τζακ ποτ είχαμε στην κλήρωση του Τζόκερ την Κυριακή (28/12) που μοίραζε πάνω από 7 εκατ. ευρώ.
Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι οι 18, 21, 31, 38, 42 και τζόκερ το 11.
Στη δεύτερη κατηγορία ένας τυχερός κέρδισε 100.000 ευρώ.
