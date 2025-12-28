Οι τυχεροί αριθμοί για τα 7 εκατ. ευρώ στο Τζόκερ
Οι τυχεροί αριθμοί για τα 7 εκατ. ευρώ στο Τζόκερ

Στη δεύτερη κατηγορία ένας τυχερός κέρδισε 100.000 ευρώ

Οι τυχεροί αριθμοί για τα 7 εκατ. ευρώ στο Τζόκερ
Τζακ ποτ είχαμε στην κλήρωση του Τζόκερ την Κυριακή (28/12) που μοίραζε πάνω από 7 εκατ. ευρώ.

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι οι 18, 21, 31, 38, 42 και τζόκερ το 11.

Στη δεύτερη κατηγορία ένας τυχερός κέρδισε 100.000 ευρώ.
