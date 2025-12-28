Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Αχαΐα: Βαρύ πένθος για τον θάνατο 30χρονου σε τροχαίο, η οικογένεια αποφάσισε δωρεά των οργάνων του
Η έρευνα της Τροχαίας Πατρών για τις συνθήκες του δυστυχήματος συνεχίζεται – Στο τροχαίο σκοτώθηκε και ένας 16χρονος
Σε βαρύ πένθος έχει βυθιστεί η κοινωνία του Λάππα Αχαΐας, μετά την τραγική κατάληξη του 30χρονου Αλέξανδρου Παπαζαφείρη, που τραυματίστηκε θανάσιμα σε σοβαρό τροχαίο, το βράδυ των Χριστουγέννων, στην παλαιά Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου.
Ο 30χρονος νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στο Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» της Πάτρας. Όμως, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, διακομίσθηκε στη ΜΕΘ του ΚΑΤ. Ωστόσο, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, δεν τα κατάφερε και κατέληξε.
Σύμφωνα με το pelop.gr, η οικογένεια του Αλέξανδρου Παπαζαφείρη προχώρησε σε μια πράξη βαθιάς ανθρωπιάς και δώρισε τα όργανά του, χαρίζοντας ελπίδα και ζωή σε άλλους συνανθρώπους μας.
Στο συγκεκριμένο δυστύχημα κατέληξε και ένας 16χρονος Ρομά, που επέβαινε στο δεύτερο όχημα που ενεπλάκη στη σύγκρουση.
Συνολικά τέσσερα άτομα είχαν τραυματιστεί και είχαν μεταφερθεί στο Νοσοκομείο «Ο Άγιος Ανδρέας».
Η Τροχαία Πατρών συνεχίζει τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης.
Νεκρός και ένας 16χρονος
