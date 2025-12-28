Πώς ο αγροτοσυνδικαλιστής Μπότας πήρε πάνω από 120.000 ευρώ σε πέντε χρόνια για 17 χωράφια «φαντάσματα» - Τι έβγαλε η εισαγγελική έρευνα
Με δηλώσεις που αφορούσαν σε χωράφια «φαντάσματα» κατάφερε να εισπράξει δεκάδες χιλιάδες ευρώ σε αγροτικές επιδοτήσεις ο αγροτοσυνδικαλιστής του μπλόκου των Μαλγάρων Γιώργος Μπότας, σύμφωνα με το πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που οδήγησε στη δέσμευση των τραπεζικών του λογαριασμών.
Όπως προκύπτει από τον έλεγχο των αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης που υπέβαλε επί σειρά ετών, ο Μπότας δήλωνε αγροτεμάχια τα οποία δεν αντιστοιχούσαν σε καμία πραγματική ιδιοκτησία, εξασφαλίζοντας οικονομικές ενισχύσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ άνω των 49.000 ευρώ μόνο για τις συγκεκριμένες εκτάσεις από το 2019 έως το 2024.
Σύμφωνα με το έγγραφο του Οργανισμού, ο Γιώργος Μπότας εισέπραξε 49.021,14 ευρώ ως οικονομική ενίσχυση αποκλειστικά για τα χωράφια-φαντάσματα. Το ποσό αυτό αφορά μόνο τις εκτάσεις που δεν είχαν καμία αντιστοίχιση με πραγματική ιδιοκτησία.
Συνολικά, για την περίοδο 2019–2024, ο ίδιος έλαβε επιδοτήσεις ύψους 126.448,66 ευρώ, ποσό που περιλαμβάνει και τις ενισχύσεις για τα ελεγχόμενα αγροτεμάχια.
Η εισαγγελική έρευνα και το ελληνικό FBIΗ υπόθεση Μπότα ερευνήθηκε στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης που διατάχθηκε από τον εποπτεύοντα τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εισαγγελέα Εφετών Δημήτρη Γκύζη. Την έρευνα ανέλαβε το ελληνικό FBI, στο πλαίσιο ευρύτερου ελέγχου για παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις, μετά και από άλλες αποκαλύψεις στον χώρο των αγροτικών κινητοποιήσεων της Βόρειας Ελλάδας, όπως στην περίπτωση του Κώστα Ανεστίδη ο οποίος επίσης είχε λάβει πάνω από 120.000 ευρώ για χωράφια «φαντάσματα».
Τα 17 αγροτεμάχια που «δεν υπήρχαν»Από τον διασταυρωτικό έλεγχο προέκυψε ότι 17 αγροτεμάχια, τα οποία ο Μπότας δήλωνε ως μισθωμένα για καλλιέργεια, δεν αντιστοιχούσαν σε πραγματικές ιδιοκτησίες καθώς οι εκτάσεις αυτές δεν εμφανίζονταν στις δηλώσεις Ε9 των προσώπων που ο ίδιος εμφάνιζε ως εκμισθωτές.
Τα χρήματα των επιδοτήσεωνΜετά τη διαπίστωση της απάτης, η Δ.Α.Ο.Ε. ζήτησε επίσημα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ να προσδιορίσει τα ποσά που καταβλήθηκαν στον ελεγχόμενο για τα συγκεκριμένα 17 αγροτεμάχια.
Δήλωνε τα ίδια χωράφια και το 2025Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται και στο γεγονός ότι ο Μπότας υπέβαλε Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης και για το 2025. Στην αίτηση αυτή δήλωσε 15 αγροτεμάχια, τα περισσότερα εκ των οποίων ταυτίζονται με εκείνα που είχαν δηλωθεί τα έτη 2022 και 2024 και για τα οποία έχει ήδη διαπιστωθεί ότι ήταν ψευδώς δηλωμένα. Η επανάληψη των ίδιων δηλώσεων καταγράφεται ως στοιχείο συστηματικής πρακτικής και όχι ως μεμονωμένο λάθος ή παραδρομή.
Δέσμευση λογαριασμών και επόμενα βήματαΗ έρευνα οδήγησε στη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών του αγροτοσυνδικαλιστή, στο πλαίσιο της διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου. Η προκαταρκτική εξέταση συνεχίζεται, με τις αρχές να εξετάζουν τόσο τις ποινικές ευθύνες όσο και την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
Για την δέσμευση των λογαριασμών του πάντως, μίλησε και ο ίδιος ο αγροτοσυνδικαλιστής, Γεώργιος Μπότας, το πρωί της Κυριακής λέγοντας πως ανακάλυψε τυχαία ότι οι λογαριασμοί του έχουν κατασχεθεί. Μιλώντας στον ΣΚΑΪ για την υπόθεση λέγοντας πως ενοικιάζει αγροτεμάχια κάθε χρόνο και ίσως οι ιδιοκτήτες των αγροτεμαχίων αυτών, έχουν παραλείψει να κάνουν ταυτοποίηση του Ε9 με το Κτηματολόγιο.
