Το πόρισμα για τον έλεγχο του αγροτοσυνδικαλιστή Μπότα: Δήλωνε 17 χωράφια «φαντάσματα» και πήρε επιδοτήσεις 126.448 ευρώ, τι λέει ο ίδιος
Και δεύτερος αγροτοσυνδικαλιστής από το μπλόκο των Μαλγάρων ερευνάται για παράνομες επιδοτήσεις σύμφωνα με το πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.) - Δεσμεύτηκαν οι καταθέσεις του
Δεκαεπτά χωράφια «φαντάσματα» δήλωνε προκειμένου να εισπράττει επιδοτήσεις και δεύτερος αγροτοσυνδικαλιστής από το μπλόκο των Μαλγάρων, μετά τον Κώστα Ανεστίδη, σύμφωνα με την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.).
Όπως αναφέρεται στο πόρισμα της Δ.Α.Ο.Ε. πρόκειται για τον Γιώργο Μπότα, ο οποίος δήλωνε ότι μίσθωνε τα χωράφια, πλην όμως, οι εκτάσεις δεν εμφανίζονταν στις δηλώσεις Ε9 των 22 φυσικών προσώπων και ενός Ιερού Ναού, που κατά τον Μπότα ήταν οι εκμισθωτές.
Το ελληνικό FBI έφτασε στον Μπότα μετά την εντολή που έλαβε από τον εποπτεύοντα εισαγγελέα της υπηρεσίας, κ. Γκύζη.
Ο έλεγχος έγινε με κριτήρια αναληθείς δηλώσεις αγροτεμαχίων και οι ληφθείσες επιδοτήσεις να είναι άνω των 10.000 ευρώ. Έτσι, προέκυψε και ο ΑΦΜ του Γιώργου Μπότα, ο οποίος όπως διαπιστώθηκε, έχει λάβει στο διάστημα από το 2019 έως το 2024 επιδοτήσεις 126.448 ευρώ, όπως αναφέρεται στο σχετικό πόρισμα.
Σύμφωνα με το πόρισμα, ο έλεγχος διενεργείται επειδή προέκυψε αναντιστοιχία μεταξύ της κτηματογράφησης και των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των 22 φυσικών προσώπων και ενός ιερού ναού, που εμφάνιζε ως εκμισθωτές των αγροτεμαχίων τα οποία ο Μπότας παρουσίαζε ως καλλιεργούμενα για να εισπράττει τις επιδοτήσεις. Σημειώνεται επίσης ότι για τα περισσότερα από τα αγροτεμάχια «προέκυψαν ισχυρές ενδείξεις ψευδούς δήλωσής τους».
Ο ίδιος ο αγροτοσυνδικαλιστής σε δηλώσεις του είπε ότι έχουν δεσμευτεί οι λογαριασμοί του και ότι ο ίδιος δεν έχει κάνει κάτι παράνομο, είναι ανοιχτός σε κάθε έλεγχο και δέχεται να τιμωρηθεί εάν διαπιστωθεί κάτι λάθος στη δήλωσή του.
Συγκεκριμένα, το πόρισμα της υπηρεσίας που διενεργεί τον έλεγχο αναφέρει ότι από τον έλεγχο προέκυψε αναντιστοιχία μεταξύ κτηματογράφησης και δηλωθείσας ιδιοκτησίας για 17 αγροτεμάχια που δηλώθηκαν κατά περίπτωση στις Ε.Α.Ε. για τα έτη 2019-2024 ως μισθωμένα με σκοπό την καλλιέργεια.
Ο ελεγχόμενος δήλωνε ότι μισθώνει αγροτεμάχια από 22 συνολικά φυσικά πρόσωπα καθώς και από έναν Ιερό Ναό για τα έτη 2019-202, αλλά για πληθώρα αγροτεμαχίων, τα οποία δηλώθηκαν ως μισθωμένα, προέκυψε ότι οι φερόμενοι ως ιδιοκτήτες τους δεν τα έχουν καταχωρήσει στην περιουσιακή τους κατάσταση (Δήλωση Ε9).
Από τη διασταύρωση των στοιχείων με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να προσδιοριστούν οι πληρωμές που έλαβε ο ελεγχόμενος, δεν διαπιστώθηκε καμία αντιστοιχία κτηματογράφησης-ιδιοκτησίας, για τα έτη 2019-2024. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ γνωστοποίησε ότι ο ελεγχόμενος έλαβε το ποσό των 49.021,14 ευρώ ως οικονομική ενίσχυση για τα προαναφερόμενα 17 αγροτεμάχια.
Συνολικά, σύμφωνα με το πόρισμα, ο ερευνώμενος έλαβε συνολική οικονομική ενίσχυση με την μορφή της επιδότησης για τα έτη 2019-2024 ύψους 126.448,66 ευρώ.
Σύμφωνα με τα αρχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ ο ελεγχόμενος υπέβαλε και για το έτος 2025, Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης, στην οποία δήλωσε συνολικά 15 αγροτεμάχια τα οποία στην πλειοψηφία τους ταυτίζονται με τα αγροτεμάχια των ΕΑΕ 2022 και 2024, για τα περισσότερα εκ των οποίων προέκυψαν ισχυρές ενδείξεις ψευδής δήλωσης τους, όπως αναφέρεται στο πόρισμα για τον έλεγχο.
Τι δήλωσε ο αγροτοσυνδικαλιστής Μπότας
Ο αγροτοσυνδικαλιστής Γεώργιος Μπότας δήλωσε σήμερα σε δημοσιογράφους: «Από χθες το απόγευμα προσπαθώ να βάλω τη σκέψη μου σε μία σειρά και πραγματικά είναι αδύνατο. Αυτό που συνέβη ξεπερνάει τα όρια της επιστημονικής φαντασίας. Από τη μία είχαμε δει τον ΕΛΓΑ να μπαίνει μέσα και να αλωνίζει στους λογαριασμούς μας, τώρα μπαίνει η ΑΑΔΕ και τους σκουπίζει εντελώς».
Ο ίδιος, κάνει λόγο για αναίτια πράξη για την οποία δεν ενημερώθηκε ποτέ: «Οι πληρωμές των επιδοτήσεων, όπως ξέρουμε είχαν γίνει καθυστερημένα, γι΄ αυτό άλλωστε είμαστε στον δρόμο και φωνάζουμε. Γιατί ελέγχθηκαν εις διπλούν, λόγω και της επέμβασης της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για να πάρουν οι πραγματικοί δικαιούχοι τα χρήματα. Άνθρωποι που παράγουν και δηλώνουν αληθινά χωράφια και όχι φαντάσματα. Ένας από αυτούς που ελέγχθηκα και πληρώθηκα ήμουν και εγώ. Οι πληρωμές που περίμενα έστω και καθυστερημένα, έγιναν. Μέχρι και τις 17 Δεκεμβρίου πληρώθηκα σωστά. Και ερχόμαστε δεύτερη ημέρα μετά τα Χριστούγεννα και ανακαλύπτω εντελώς τυχαία, χωρίς προειδοποίηση ότι οι λογαριασμοί μου έχουν δεσμευτεί».
Παράλληλα, δήλωσε ότι είναι ανοιχτός σε κάθε έλεγχο των Αρχών και να τιμωρηθεί εάν έχει προκύψει κάποιο λάθος στη δήλωσή του: «Έχω δεμένα χέρια, δεν έχω ούτε ένα ευρώ, δεν μπορώ να δουλέψω, δεν μπορώ να κινηθώ. Δεν ξέρω τον λόγο. Εάν κάπου έχω σφάλει και έχει πρόβλημα η δήλωσή μου να γίνει έλεγχος, να τιμωρηθώ να γίνει ό,τι είναι να γίνει και να προχωρήσει η δουλειά. Αυτό το πράγμα είναι ανεπίτρεπτο. Δεν έχω να κρύψω τίποτα, ελάτε να με ελέγξετε».
Δείτε βίντεο από τις δηλώσεις του:
