Τραγωδία στη Ροδόπη: Δικογραφία σε βάρος της μητέρας για τον θάνατο του 7χρονου από τη φωτιά
ΕΛΛΑΔΑ
Ροδόπη Φωτιά Μονοκατοικία Σόμπα

Τραγωδία στη Ροδόπη: Δικογραφία σε βάρος της μητέρας για τον θάνατο του 7χρονου από τη φωτιά

Κατηγορείται για εμπρησμό από αμέλεια – Νοσηλεύονται ο 5χρονος αδελφός και ο πατέρας με σοβαρά εγκαύματα

Τραγωδία στη Ροδόπη: Δικογραφία σε βάρος της μητέρας για τον θάνατο του 7χρονου από τη φωτιά
UPD: 16 ΣΧΟΛΙΑ
Σε εξέλιξη βρίσκεται η ποινική διερεύνηση της φονικής πυρκαγιάς που ξέσπασε σε κατοικία στην περιοχή Ρίζωμα Ροδόπης, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 7χρονου αγοριού, καθώς σύμφωνα με τον ΑΝΤ1 σε βάρος της μητέρας του παιδιού σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρησμό από αμέλεια. Η γυναίκα φέρεται να βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, ενώ οι Αρχές εξετάζουν λεπτομερώς τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 6 το πρωί, όταν η μητέρα επιχείρησε να αναζωπυρώσει την ξυλόσομπα που έσβηνε, ανοίγοντας το καπάκι και ρίχνοντας πετρέλαιο. Η ενέργεια αυτή φέρεται να προκάλεσε απότομη ανάφλεξη στο δωμάτιο των περίπου 15 τετραγωνικών μέτρων.


Την ώρα εκείνη, τα δύο ανήλικα παιδιά της οικογένειας κοιμούνταν σε στρώματα στο πάτωμα. Με την εκδήλωση της φωτιάς, η μητέρα κάλεσε σε βοήθεια τον πατέρα, ο οποίος βρισκόταν στο διπλανό δωμάτιο. Παρά τις προσπάθειές τους, κατάφεραν να απεγκλωβίσουν μόνο το ένα παιδί, ενώ το δεύτερο παρέμεινε εγκλωβισμένο στις φλόγες. Σημειώνεται ότι και τα δύο παιδιά αντιμετώπιζαν κινητικά προβλήματα, γεγονός που δυσχέρανε την απομάκρυνσή τους.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το τοπικό ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής, υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, η οποία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα για τα αίτια της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 5χρονος αδελφός του παιδιού νοσηλεύεται με εγκαύματα, όπως και ο πατέρας των ανηλίκων, ο οποίος τραυματίστηκε στην προσπάθειά του να απεγκλωβίσει τα παιδιά.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι πρώτες εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ότι η φωτιά εκδηλώθηκε από την ξυλόσομπα, η οποία, σύμφωνα με μαρτυρίες, έκαιγε καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας στο δωμάτιο των παιδιών.

Κλείσιμο

Το χρονικό της τραγωδίας

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 6 το πρωί της Παρασκευής 26 Δεκεμβρίου, όταν ξέσπασε φωτιά στο δωμάτιο όπου κοιμούνταν τα παιδιά μαζί με τη μητέρα τους. Οι φλόγες εξαπλώθηκαν με μεγάλη ταχύτητα, καθώς το εσωτερικό της μονοκατοικίας είναι κατασκευασμένο σε μεγάλο βαθμό από ξύλο και πλαστικά υλικά.



Παρά την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, το 7χρονο αγόρι εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Τραγωδία στη Ροδόπη: Δικογραφία σε βάρος της μητέρας για τον θάνατο του 7χρονου από τη φωτιά
Τραγωδία στη Ροδόπη: Δικογραφία σε βάρος της μητέρας για τον θάνατο του 7χρονου από τη φωτιά
Τραγωδία στη Ροδόπη: Δικογραφία σε βάρος της μητέρας για τον θάνατο του 7χρονου από τη φωτιά
Τραγωδία στη Ροδόπη: Δικογραφία σε βάρος της μητέρας για τον θάνατο του 7χρονου από τη φωτιά
Τραγωδία στη Ροδόπη: Δικογραφία σε βάρος της μητέρας για τον θάνατο του 7χρονου από τη φωτιά

Στο ίδιο σπίτι διέμεναν και οι παππούδες των παιδιών, οι οποίοι μαζί με τους γονείς έσπευσαν να τα απεγκλωβίσουν μόλις αντιλήφθηκαν τη φωτιά. Ωστόσο, κατάφεραν να σώσουν μόνο το 5χρονο παιδί.

Ο ανήλικος διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης με εγκαύματα δευτέρου και τρίτου βαθμού σε χέρια, πόδια και πρόσωπο, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται σοβαρή αλλά σταθερή. Ο πατέρας νοσηλεύεται στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο Κομοτηνής, επίσης με εκτεταμένα εγκαύματα στο κάτω μέρος του σώματός του.

Κλιμάκιο της Πυροσβεστικής συνεχίζει τις έρευνες για τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς, ενώ τα πορίσματα αναμένεται να κρίνουν και την περαιτέρω ποινική εξέλιξη της υπόθεσης.
UPD: 16 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Έχεις τραπεζική κάρτα; Έχεις εισιτήριο για τα ΜΜΜ της Αθήνας!

Έχεις τραπεζική κάρτα; Έχεις εισιτήριο για τα ΜΜΜ της Αθήνας!

Στην Αθήνα του 2025, η μετακίνηση για όσους επιλέγουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς των Συγκοινωνιών Αθηνών έχει αποκτήσει έναν πιο χαλαρό ρυθμό. Λιγότερο ψάξιμο για εισιτήρια, λιγότερες ουρές, λιγότερο άγχος, αρκεί να βγάλεις από το πορτοφόλι σου μια οποιαδήποτε τραπεζική κάρτα.

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Η αναζήτηση του ιδανικού ανδρικού δώρου

Η Χριστουγεννιάτικη συλλογή της Oxford Company προτείνει κομμάτια με χαρακτήρα, υψηλής ποιότητας υλικά και γραμμές που παραμένουν πάντα στη μόδα, για δώρα που διαρκούν.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης