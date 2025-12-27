Τραγωδία στη Ροδόπη: Δικογραφία σε βάρος της μητέρας για τον θάνατο του 7χρονου από τη φωτιά

Στο ίδιο σπίτι διέμεναν και οι παππούδες των παιδιών, οι οποίοι μαζί με τους γονείς έσπευσαν να τα απεγκλωβίσουν μόλις αντιλήφθηκαν τη φωτιά. Ωστόσο, κατάφεραν να σώσουν μόνο το 5χρονο παιδί.Ο ανήλικος διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης με εγκαύματα δευτέρου και τρίτου βαθμού σε χέρια, πόδια και πρόσωπο, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται σοβαρή αλλά σταθερή. Ο πατέρας νοσηλεύεται στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο Κομοτηνής, επίσης με εκτεταμένα εγκαύματα στο κάτω μέρος του σώματός του.Κλιμάκιο της Πυροσβεστικής συνεχίζει τις έρευνες για τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς, ενώ τα πορίσματα αναμένεται να κρίνουν και την περαιτέρω ποινική εξέλιξη της υπόθεσης.