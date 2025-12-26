Πώς έγινε η τραγωδία στη Ροδόπη με το νεκρό παιδί από φωτιά, σε σοβαρή κατάσταση το 6χρονο αδελφάκι του - Κάηκε ολοσχερώς το σπίτι της οικογένειας
Πώς έγινε η τραγωδία στη Ροδόπη με το νεκρό παιδί από φωτιά, σε σοβαρή κατάσταση το 6χρονο αδελφάκι του - Κάηκε ολοσχερώς το σπίτι της οικογένειας
Από την πυρκαγιά τραυματίστηκαν και οι γονείς των παιδιών - Από ξυλόσομπα ξεκίνησε η φωτιά - Γέμισε καπνούς το σπίτι
«Η φωτιά ξεκίνησε από ξυλόσομπα και το σπίτι γέμισε με καπνό», λέει στο protothema.gr γείτονας της οικογένειας για την τραγωδία που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στο χωριό Ρίζωμα Ροδόπης, με ένα 7χρονο αγόρι να χάνει τη ζωή του όταν το σπίτι τυλίχθηκε στις φλόγες.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το 6χρονο αδελφάκι του και ο πατέρας της οικογένειας φέρουν εγκαύματα και έχουν και αναπνευστικά προβλήματα μιας και εισέπνευσαν καπνό. Πιο συγκεκριμένα, πηγές από το νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης αναφέρουν ότι το 6χρονο αγόρι έχει εγκαύματα σε πόδια, χέρια και πρόσωπο, με την κατάστασή του να κρίνεται σοβαρή αλλά σταθερή.
Αρχικά το παιδί μεταφέρθηκε στα Επείγοντα και στη συνέχεια εισήχθη στην Παιδοχειρουργική Κλινική, όπου και νοσηλεύεται. Η μητέρα της οικογένειας νοσηλεύεται στο νοσοκομείο μιας και εισέπνευσε καπνό, χωρίς εγκαύματα όμως.
Σύμφωνα με γείτονα της οικογένειας, ο οποίος μίλησε στο protothema.gr, η φωτιά ξεκίνησε όπως όλα δείχνουν από τη ξυλόσομπα και γρήγορα το σπίτι γέμισε καπνούς.
Μόλις οι κάτοικοι της περιοχής αντιλήφθηκαν τη φωτιά έτρεξαν να βοηθήσουν την οικογένεια. Παράλληλα, ειδοποίησαν την Πυροσβεστική, που έφτασε πολύ γρήγορα στο σημείο, όπως και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Δείτε βίντεο της εφημερίδας Χρόνος από το εσωτερικό του σπιτιού που κάηκε σχεδόν ολοσχερώς:
Δυστυχώς από τη φωτιά δεν κατάφερε να βγει ζωντανό το επτάχρονο αγόρι, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα.
Την έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά έχει αναλάβει το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το 6χρονο αδελφάκι του και ο πατέρας της οικογένειας φέρουν εγκαύματα και έχουν και αναπνευστικά προβλήματα μιας και εισέπνευσαν καπνό. Πιο συγκεκριμένα, πηγές από το νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης αναφέρουν ότι το 6χρονο αγόρι έχει εγκαύματα σε πόδια, χέρια και πρόσωπο, με την κατάστασή του να κρίνεται σοβαρή αλλά σταθερή.
Αρχικά το παιδί μεταφέρθηκε στα Επείγοντα και στη συνέχεια εισήχθη στην Παιδοχειρουργική Κλινική, όπου και νοσηλεύεται. Η μητέρα της οικογένειας νοσηλεύεται στο νοσοκομείο μιας και εισέπνευσε καπνό, χωρίς εγκαύματα όμως.
Σύμφωνα με γείτονα της οικογένειας, ο οποίος μίλησε στο protothema.gr, η φωτιά ξεκίνησε όπως όλα δείχνουν από τη ξυλόσομπα και γρήγορα το σπίτι γέμισε καπνούς.
Πώς ξεκίνησε η φωτιά στο σπίτι της οικογένειας
Μόλις οι κάτοικοι της περιοχής αντιλήφθηκαν τη φωτιά έτρεξαν να βοηθήσουν την οικογένεια. Παράλληλα, ειδοποίησαν την Πυροσβεστική, που έφτασε πολύ γρήγορα στο σημείο, όπως και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Δείτε βίντεο της εφημερίδας Χρόνος από το εσωτερικό του σπιτιού που κάηκε σχεδόν ολοσχερώς:
Δυστυχώς από τη φωτιά δεν κατάφερε να βγει ζωντανό το επτάχρονο αγόρι, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα.
Την έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά έχει αναλάβει το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Δείτε εικόνες της ΕΡΤ από το σπίτι του τυλίχθηκε στις φλόγες:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα