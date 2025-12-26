Η πρωτοβουλία Endless Sharing μας καλεί να δούμε τα ρούχα που δεν φοράμε πια ως ευκαιρία για φροντίδα, συμμετοχή και ουσιαστική προσφορά
Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες με νέους αποκλεισμούς το Σάββατο σε Νίκαια, Μάλγαρα και Χαλκίδα
Το Σάββατο θα πραγματοποιήσουν σύσκεψη στο Δερβένι και τα Πράσινα Φανάρια, ενώ στις 12:00 θα κλείσουν προσωρινά το τελωνείο των Ευζώνων
Αποφασισμένοι για την κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους δείχνουν οι αγρότες, οι οποίοι οριστικοποιούν τις αποφάσεις τους σε διαδοχικές συνελεύσεις στα μπλόκα.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η αερογέφυρα στη Νίκαια θα κλείσει εκ νέου το Σάββατο (27/12), ενώ, αναμένεται να ανοίξει και πάλι την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.
Την ίδια ώρα, στα Μάλγαρα, το Σάββατο θα κλείσει επ’ αόριστον από τις 12:00 το ρεύμα προς Αθήνα, ενώ οι αγρότες προγραμματίζουν νέες δράσεις των υπόλοιπων μπλόκων της Θεσσαλονίκης. Το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, από την άλλη πλευρά, θα παραμείνει ανοιχτό.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στη Χαλκηδόνα, οι αγρότες δηλώνουν ότι θα προχωρήσουν στον αποκλεισμό του κόμβου επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας μετά τις 15:00 για περίπου δύο με τρεις ώρες. Το Σάββατο θα πραγματοποιήσουν σύσκεψη και στο Δερβένι και τα Πράσινα Φανάρια, ενώ στις 12:00 θα κλείσουν προσωρινά το τελωνείο των Ευζώνων χωρίς να έχει προγραμματιστεί η διάρκεια του αποκλεισμού.
Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες του eviaonline.gr αύριο οι αγρότες θα κλείσουν και την Υψηλή Γέφυρα της Χαλκίδας από της 18.00 έως τις 20.00.
Παράλληλα, σταθερά στο μπλόκο του Αγγελοκάστρου παραμένουν οι αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας. Σύμφωνα με το nafpaktianews.gr, παρά τις κινητοποιήσεις, ο δρόμος παραμένει ανοιχτός, όπως ανοικτά είναι και τα διόδια, με τους αγρότες να διευκολύνουν την κυκλοφορία των οχημάτων.
