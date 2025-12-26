Στην Αθήνα του 2025, η μετακίνηση για όσους επιλέγουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς των Συγκοινωνιών Αθηνών έχει αποκτήσει έναν πιο χαλαρό ρυθμό. Λιγότερο ψάξιμο για εισιτήρια, λιγότερες ουρές, λιγότερο άγχος, αρκεί να βγάλεις από το πορτοφόλι σου μια οποιαδήποτε τραπεζική κάρτα.
Καλάβρυτα: Αμαξοστοιχία της Hellenic Train σταμάτησε καθ’ οδόν για να παραλάβει ορειβάτες που εξέπεμψαν βοήθεια
Ο ένας από τους δύο ορειβάτες είχε καρδιακό πρόβλημα – Η αμαξοστοιχία συνέχισε τη διαδρομής της προς το Διακοπτό, όπου ασθενοφόρο περίμενε ήδη τον ορειβάτη
Άμεση βοήθεια σε δύο ορειβάτες παρείχε το προσωπικό της Hellenic Train που εκτελούσε το δρομολόγιο της αμαξοστοιχίας 1331 στη γραμμή Καλάβρυτα–Διακοπτό.
Σύμφωνα με την εταιρεία, οι ορειβάτες έκαναν πεζοπορία και ζήτησαν βοήθεια καθώς ο ένας δεν ένιωθε καλά λόγω καρδιακού προβλήματος.
Οι δύο ορειβάτες , ενώ η αμαξοστοιχία βρισκόταν στο 11ο χιλιόμετρο της διαδρομής, δύο ορειβάτες έκαναν σήμα στο τρένο ζητώντας βοήθεια. Ο συνοδός της αμαξοστοιχίας επικοινώνησε άμεσα μαζί τους προκειμένου να διαπιστώσει τις ανάγκες τους και στη συνέχεια οι ορειβάτες επιβιβάστηκαν στην αμαξοστοιχία.
Η αμαξοστοιχία, με 108 επιβάτες, συνέχισε τη διαδρομή της προς τον σταθμό Διακοπτού, ενώ παράλληλα, κατόπιν συνεννόησης, είχε ήδη κληθεί ασθενοφόρο ώστε να βρίσκεται σε ετοιμότητα κατά την άφιξή της.
Με την άφιξη της αμαξοστοιχίας στο Διακοπτό, ο ορειβάτης εξετάστηκε από το ιατρικό προσωπικό του ασθενοφόρου και του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.
Η αμαξοστοιχία συνέχισε κανονικά το δρομολόγιό της, χωρίς να επηρεαστεί η ώρα άφιξης στον τελικό της προορισμό.
