Colpo grosso στη Θεσσαλονίκη: Μαϊμού εργαζόμενοι του ΔΕΔΔΗΕ άρπαξαν από 70χρονη λίρες και κοσμήματα αξίας σχεδόν μισού εκατ. ευρώ
Συνελήφθησαν ένας άνδρας 40 ετών, μια γυναίκα 36 ετών ενώ ταυτοποιήθηκε και αναζητείται ένας 25χρονος
Θύμα απάτης έπεσε μια γυναίκα 70 ετών στη Θεσσαλονίκη, που της άρπαξαν 450 λίρες Αγγλίας και κοσμήματα, με τη συνολική λεία των απατεώνων να αγγίζει το μισό εκατομμύριο ευρώ.
Η γυναίκα κατήγγειλε το περιστατικό στο Αστυνομικό Τμήμα Πυλαίας Χορτιάτη, λέγοντας ότι χθες το πρωί, άγνωστοι προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και την έπεισαν να αφήσει στην εξώπορτα του σπιτιού της χρυσαφικά και κοσμήματα, δήθεν για λόγους ασφαλείας.
Σύμφωνα με την κατάθεσή της, η ίδια άφησε 450 λίρες Αγγλίας, που αποτελούν υψηλής αξίας αποθεματικό χρυσού, καθώς και κοσμήματα αξίας άνω των 100.000 ευρώ. Οι δράστες απέσπασαν τη λεία και εξαφανίστηκαν.
Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε στη σύλληψη δύο ατόμων, τα οποία θεωρούνται ύποπτα για την υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πυλαίας - Χορτιάτη, με τη συνδρομή της ΟΠΚΕ, πέρασαν χειροπέδες σε ανδρόγυνο 40 και 36 ετών αντίστοιχα, ενώ έχει ταυτοποιηθεί ακόμη ένας 25χρονος, ο οποίος αναζητείται. Και οι τρεις είναι Ρομά.
Οι έρευνες συνεχίζονται τόσο για τον εντοπισμό του 25χρονου όσο και για τα κλοπιμαία, που δεν έχουν βρεθεί.
